Dezbaterea bugetului pe 2026 începe luni în Parlament. Când expiră termenul limită pentru depunerea amendamentelor

Parlamentul începe dezbaterile asupra bugetului de stat pentru 2026, relatează news.ro. PSD anunță amendamente pentru finanțarea „pachetului de solidaritate”, iar PNL avertizează că astfel de inițiative trebuie discutate în coaliție.

Parlamentul începe luni dezbaterile asupra proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026. Conform calendarului stabilit de conducerile celor două Camere, termenul limită pentru depunerea amendamentelor expiră luni, la ora 13:00.

După centralizarea propunerilor, care va avea loc între orele 13:00 și 17:00, Birourile permanente reunite vor stabili timpii de dezbatere. Tot luni seară sunt programate ședințe comune ale comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului, care vor analiza proiectele privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pentru 2026.

Marți dimineață vor avea loc dezbaterile generale în cadrul comisiilor pentru buget, finanțe și bănci. Ulterior, până miercuri la ora 13:00, vor fi audiați ordonatorii principali de credite, iar comisiile vor elabora rapoartele asupra celor două proiecte de lege.

Rapoartele vor fi depuse miercuri, la ora 15:00. O jumătate de oră mai târziu, Birourile permanente reunite vor stabili timpii de dezbatere în plen. Dezbaterea în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului va începe miercuri la ora 16:00 și va continua joi, când este programat și votul final.

Înaintea dezbaterilor parlamentare, conducerea PSD a decis să susțină adoptarea bugetului pentru 2026, dar să depună amendamente pentru modificarea unor capitole de cheltuieli.

Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a transmis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan, în care anunță că social-democrații vor încerca să asigure finanțarea integrală a „pachetului de solidaritate”. Potrivit liderului PSD, acest program ar urma să ofere sprijin pentru aproximativ 3,5 milioane de familii.

Grindeanu afirmă că partidul său va vota bugetul, dar va susține în Parlament modificările pe care le consideră necesare pentru ca documentul să includă și „viziunea social-democrată”.

În mesajul adresat premierului, liderul PSD îi cere acestuia să accepte propunerile social-democraților: „Susţineţi cerinţele rezonabile ale PSD şi ale celorlalte partide din Coaliţie sau asumaţi-vă consecinţele politice”.

Reacția Partidul Național Liberal a venit înaintea reuniunii conducerii PSD. Liberalii au transmis că dezbaterea bugetului nu trebuie transformată într-un instrument politic.

PNL susține că modificările propuse la proiectul bugetului trebuie discutate în cadrul coaliției și asumate de Guvernul sprijinit de majoritatea parlamentară.

Potrivit liberalilor, amendamentele nu ar trebui negociate „în culise” și nici introduse prin voturi surpriză în Parlament. Formațiunea avertizează că orice demers făcut în afara regulilor stabilite în coaliție ar putea plasa PSD în afara acordului politic dintre partidele de guvernare. În același timp, liberalii atrag atenția că România riscă să intre într-o nouă criză politică, după tensiunile bugetare din anii precedenți.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a calificat anunțul PSD privind amendamentele drept „o acţiune politică”. Șeful Guvernului a afirmat că social-democrații încearcă „să vină o retorică de tip AUR, încercând să se delimiteze de răspunderile acestei guvernări”.

Premierul a explicat că proiectul de buget a fost întârziat deoarece pachetul de reforme din administrație nu fusese finalizat, ceea ce a făcut dificilă reducerea cheltuielilor de personal.

„Ceea ce a făcut PSD astăzi este o acţiune politică pe care am discutat-o de foarte multe ori în discuţiile pe care le-am avut în ultimele luni, când am discutat bugetul. Bugetul s-a lungit din cauza faptului că nu am avut pachetul din administraţie, dacă nu aveai pachetul din administraţie, nu puteai să reduci cheltuielile de personal, nu ai cum să reduci deficitul dacă nu faci economii, aici e un lanţ de decizii care au fost luate”, a declarat premierul.

El a mai spus că astfel de inițiative nu pot produce rezultate și a lansat „un apel la responsabilitate” către parlamentari. Potrivit lui Bolojan, „este un buget strâns şi nu merită să ne întoarcem la greşelile pe care le-am făcut anii trecuţi”.