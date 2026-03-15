Liberalii cer PSD să nu transforme bugetul într-un joc politic: Schimbarea proiectului va genera o criză în România

Partidul Național Liberal (PNL) a transmis duminică un mesaj către Partidul Social Democrat (PSD), prin care cere respectarea regulilor coaliției și atenție sporită în dezbaterile parlamentare pe proiectul bugetului de stat pe 2026.

„România nu își mai permite jocuri politice făcute pe banii publici. Anul 2024 s-a încheiat cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din ultimii ani. Bugetul pe 2026 a fost construit pe baze realiste și respectă ținta de deficit de 6,2% din PIB, nivel considerat necesar pentru menținerea credibilității României în fața piețelor financiare și a partenerilor europeni”, se arată în comunicatul PNL.

Liberalii au atras atenția că orice amendamente la buget trebuie discutate în cadrul coaliției și asumate de Guvernul susținut de majoritatea parlamentară, nu negociate prin „voturi surpriză” în Parlament. În comunicat, liberalii fac referire la articolul 19 al acordului politic al coaliției: „Nicio inițiativă sau vot care presupune creșteri de cheltuieli bugetare nu poate avea loc fără acordul prealabil al conducerii coaliției”.

Reprezentanții PNL au mai precizat că orice modificare substanțială a bugetului prin combinații parlamentare conjuncturale poate avea efecte concrete asupra datoriei publice, dobânzilor la împrumuturile statului și credibilității României în fața instituțiilor financiare internaționale.

Potrivit liberalilor, situația fiscală actuală impune acțiuni concrete și responsabilitate politică. În comunicat se amintește rolul premierului Ilie Bolojan în corectarea deficitului bugetar în vara trecută, prin măsuri de reformă și ajustări bugetare menite să stabilizeze economia.

„Eventuala tentativă de a schimba proiectul de buget prin amendamente nesustenabile va destabiliza situaţia politică şi va genera o criză de care România nu are nevoie. PNL va susţine un buget realist, responsabil şi orientat către stabilitatea economică a României. Interesul României trebuie să fie mai important decât orice calcul politic de moment”, arată PNL în comunicat.

Dezbaterea parlamentară pe proiectul bugetului de stat pe 2026 este programată să înceapă luni, iar votul final este așteptat joi. PNL și PSD, parteneri în coaliție, discută în prezent prioritățile și amendamentele care urmează să fie propuse în Parlament, în timp ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a transmis că proiectul este construit pe criterii de echilibru și sustenabilitate fiscală.