Californienii care se mută în Texas pentru un trai mai ieftin continuă să susțină Partidul Democrat, inclusiv politicile pe care unii localnici le consideră responsabile pentru problemele din statul de origine, potrivit Fox News. Fenomenul provoacă tensiuni în comunitățile texane, iar apropierea alegerilor din 3 noiembrie 2026 amplifică temerile privind schimbarea echilibrului politic.

Oamenii care au părăsit California, un stat asociat cu taxe ridicate și politici progresiste, nu își lasă întotdeauna convingerile politice în urmă. Dimpotrivă, unii dintre noii rezidenți ai Texasului spun deschis că vor continua să voteze pentru democrați, chiar dacă principalul motiv pentru care au plecat din California a fost costul ridicat al vieții.

Subiectul a fost analizat de David Marcus, într-un articol publicat de Fox News pe 30 octombrie 2026. Jurnalistul a mers în McKinney, Texas, unde a discutat cu foști locuitori ai Californiei și cu texani care privesc cu îngrijorare schimbările din comunitățile lor.

Discuțiile scot la iveală o contradicție politică evidentă: unii alegători vor să beneficieze de avantajele economice ale unui stat republican, dar nu intenționează să susțină prin vot orientarea politică pe care o asociază cu aceste avantaje.

Unul dintre interlocutorii lui David Marcus, un bărbat pe nume Oren, s-a mutat din California în Texas cu aproximativ un an în urmă. Motivul declarat a fost simplu: costul vieții este mai mic.

Cu toate acestea, bărbatul spune că va vota pentru democrați. El consideră că Texasul are nevoie de mai multe servicii sociale, transport public și sprijin pentru tinerii transgender.

Jurnalistul Fox News l-a întrebat cum împacă plecarea dintr-un stat cu taxe ridicate și un sector public extins cu susținerea unor politici care, în opinia sa, ar putea reproduce aceleași condiții în noua comunitate.

Oren nu și-a schimbat poziția și a sugerat că modelul progresist din California nu ar fi fost aplicat în forma sa reală.

Cazul său nu este singular în relatarea jurnalistului. Daniel, un alt fost rezident al Californiei, mutat în McKinney cu câțiva ani în urmă pentru a începe o afacere, spune că și-a adus convingerile politice odată cu mutarea.

Întrebat dacă înțelege îngrijorarea texanilor care nu vor ca statul lor să își schimbe orientarea politică, răspunsul său a fost scurt: „Lucrurile se schimbă”.

Pentru locuitorii vechi ai Texasului, problema nu este doar venirea unor noi vecini. Este și posibilitatea ca aceștia să schimbe, prin vot, modelul politic al statului care i-a atras tocmai prin diferențele față de California.

Terry, o localnică în jurul vârstei de 60 de ani, i-a spus jurnalistului că apreciază dezvoltarea comunității, însă nu privește cu aceeași deschidere importarea politicilor democrate.

„Îmi place să văd dezvoltarea și există foarte multă, dar dacă aduc cu ei politica democrată, riscăm să pierdem tot ceea ce i-a atras pe oameni aici”, a declarat femeia.

La rândul său, Clint, un alt interlocutor, a criticat direct contradicția dintre motivele mutării și opțiunile electorale ale noilor rezidenți.

„Nu pot să înțeleg de ce cineva ar pleca dintr-un stat din cauza taxelor mari, apoi ar veni aici și ar vota pentru taxe mai mari. Pur și simplu nu pot înțelege”, a spus acesta.

Nemulțumirea reflectă o tensiune mai amplă: cât de mult se poate schimba o comunitate atunci când oamenii care beneficiază de avantajele ei economice ajung să susțină un model politic diferit?

McKinney și comitatul Collin se află într-o zonă metropolitană care a cunoscut o dezvoltare accelerată. Creșterea populației și diversificarea comunităților suburbane au făcut ca rezultatele electorale să devină mai competitive.

Potrivit unei analize publicate de Texas Tribune pe 27 octombrie 2026, democrații încearcă să câștige comitatul Collin, considerat mult timp un bastion republican. În 2024, Donald Trump a câștigat acest comitat, dar cu o marjă mai mică decât în trecut.

Totuși, schimbarea nu poate fi pusă exclusiv pe seama californienilor. Analiza Texas Tribune arată că și alegătorii născuți în Texas au contribuit la modificarea peisajului electoral, iar unii republicani avertizează că este greșit să fie învinuiți automat noii veniți.

Datele privind migrația confirmă amploarea fenomenului. Conform USAFacts, aproximativ 77.200 de persoane s-au mutat din California în Texas în 2024. Dar mutarea într-un stat nu înseamnă automat și adoptarea preferințelor electorale ale locuitorilor acestuia.

David Marcus susține că fenomenul nu se limitează la Texas. În opinia sa, state precum Arizona și Montana se confruntă cu provocări similare, pe fondul sosirii unor alegători din California.

Miza este mai mare decât o simplă dispută între vecini. Într-un sistem electoral în care diferențele dintre candidați pot fi foarte mici, schimbările demografice pot influența rezultatele unor competiții importante.

Alegerile din 3 noiembrie 2026 vor aduce în prim-plan inclusiv cursele pentru Senatul SUA și funcția de guvernator al Texasului.

Rămâne însă o întrebare esențială: dacă oamenii aleg să părăsească un stat pentru că nu mai sunt mulțumiți de condițiile economice și de direcția sa politică, ce se întâmplă atunci când susțin în noua lor casă exact politicile pe care le asociază cu problemele de care au fugit?

Pentru texanii intervievați de Fox News, aceasta nu este o dezbatere abstractă. Este o chestiune care privește viitorul comunităților în care trăiesc.