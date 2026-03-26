Platforma X se încarcă foarte greu. Cine se află în spatele atacurilor masive

Utilizatorii Platformei X au raportat dificultăți semnificative în accesarea serviciului, acesta încărcându-se extrem de lent sau blocându-se complet. Experții în securitate cibernetică sugerează că problemele ar putea fi cauzate de atacuri cibernetice coordonate, vizând destabilizarea platformei, informează gbnews.com.

Mii de utilizatori raportează probleme la încărcarea rețelei sociale în urma unei pene masive. Se pare că X este în mare dezordine, utilizatorii din întreaga lume raportând probleme legate de utilizarea platformei de socializare a lui Elon Musk.

În spatele acestor acțiuni se află grupuri sofisticate care vizează atât compromiterea infrastructurii, cât și testarea vulnerabilităților sistemelor digitale. Autoritățile și administratorii Platformei X investighează incidentul, în timp ce utilizatorii sunt sfătuiți să ia măsuri de securitate suplimentare pentru protejarea conturilor.

Site-ul de monitorizare a întreruperilor Downdetector a raportat o creștere semnificativă a sesizărilor în ultima oră, indicând probleme majore pentru utilizatori. Platforma înregistrase peste 10.000 de notificări referitoare la funcționarea defectuoasă a serviciilor.

User reports indicate problems with X (Twitter) since 3:14 AM EDT. How is it affecting you? #XTwitterDownhttps://t.co/qqqwagygy9 — Downdetector (@downdetector) March 26, 2026

Se pare că X și-a reluat funcționarea normală dar se încarcă greu, iar numărul sesizărilor raportate pe Downdetector au scăzut. Platforma a trecut prin mai multe întreruperi în ultima perioadă, iar Elon Musk, proprietarul acesteia din 2022, a subliniat necesitatea unor „îmbunătățiri operaționale majore”. În plus, acesta a precizat că adresele IP asociate atacului au fost localizate în „zona Ucrainei”.

Responsabilitatea incidentului a fost revendicată de un grup de hackeri care se autointitulează „Dark Steam Team”, printr-o serie de mesaje pe Telegram, ulterior șterse. „X a fost scos offline de echipa Dark Storm”, scria într-una dintre postări.

Conform companiei de securitate cibernetică Check Point, gruparea a fost înființată în 2023 și a desfășurat atacuri asupra guvernelor și organizațiilor cunoscute pentru sprijinul acordat Israelului. În trecut, aceștia au vizat spitale din Israel, aeroporturi din SUA, site-uri guvernamentale și alte servicii de infrastructură esențială.

Datele furnizate de Downdetector indică dificultăți în funcționarea mai multor caracteristici esențiale ale platformei, printre care încărcarea fluxurilor și a cronologiei, autentificarea, conectarea la server și performanța generală a site-ului.

Comentariile utilizatorilor au evidențiat amploarea întreruperii, menționând lipsa conținutului și comportamente anormale ale platformei. Mulți și-au împărtășit experiențele pe site. Unul dintre ei a explicat că, deși putea vizualiza postările altor persoane, accesarea acestora afișa mesajul „nimic de afișat aici încă”. Un alt comentariu, cu tentă umoristică, a venit din partea unui utilizator care a scris: „Slavă Domnului că nu sunt doar eu!”

Creșterea rapidă a numărului de raportări sugerează că problemele au apărut brusc, nu treptat. Totuși, nu este clar dacă această întrerupere afectează întreaga lume sau doar anumite regiuni.

În general, astfel de întreruperi pe rețelele de socializare sunt soluționate în câteva ore, în funcție de natura defecțiunii tehnice. Utilizatorii sunt sfătuiți să urmărească actualizările oficiale și să evite încercările repetate de conectare până când serviciul revine la normal.