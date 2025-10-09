International

Plata cu carduri internaționale, blocată la unele benzinării NIS din Serbia

Plata cu carduri internaționale, blocată la unele benzinării NIS din SerbiaCarduri. Sursa foto: Freepik
După intrarea în vigoare a sancțiunilor americane, în anumite benzinării ale companiei „Naftna Industrija Srbije” (NIS) din Serbia nu se mai poate plăti combustibilul cu carduri internaționale. „Compania NIS operează în prezent sub sancțiuni”, se arată în notificarea transmisă de NIS utilizatorilor săi, potrivit agenției Tanjug.

Plata cu cardurile internaționale, restricționată la NIS

„Compania NIS operează în prezent sub sancțiuni. Prin urmare, se poate întâmpla ca cardurile de plată Mastercard, Visa și American Express să nu fie posibile de plătit la benzinăriile noastre”, este notificare transmisă de NIS utilizatorilor săi.

Compania NIS a anunțat, de asemenea, că plata poate fi făcută în numerar, cu carduri Dina emise de toate băncile, prin aplicațiile de mobile banking, prin opțiunea „IPS Show” sau prin aplicația Drive.Go, folosind metoda de plată IPS.

Sancțiunile impuse de SUA au intrat în vigoare joi

Sancțiunile impuse de Statele Unite interzic băncilor americane și partenerilor lor să desfășoare tranzacții financiare sau comerciale cu compania NIS.

Aceste măsuri au fost anunțate în ianuarie 2025 și fac parte din eforturile Washingtonului de a reduce finanțarea războiului din Ucraina prin limitarea veniturilor obținute de companiile energetice rusești.

Compania NIS este deținută în proporție de 44,9% de Gazprom Neft, subsidiară a grupului Gazprom, și a fost inclusă pe lista sancțiunilor din cauza „riscului secundar” asociat acționariatului rusesc.

Naftna Industrija Srbije

Naftna Industrija Srbije. Sursa foto: nis.rs

Aplicarea sancțiunilor, amânată de opt ori

Aplicarea sancțiunilor a fost amânată de opt ori. Compania NIS a anunțat că „lucrează pentru a depăși această situație” și colaborează cu autoritățile americane pentru a fi scoasă de pe lista sancțiunilor.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a avertizat luni că sancțiunile impuse companiei NIS vor avea consecințe serioase, mai ales asupra sistemului bancar. „Nu există nicio bancă în lume care să riște încălcarea sancțiunilor SUA”, a spus acesta.

Compania NIS, pierderi de aproximativ 30 de milioane de euro în prima jumătate a anului

Operatorul croat de conducte Janaf, care livrează țiței companiei NIS, estimează pierderi de aproximativ 18 milioane de euro în acest an din cauza sancțiunilor. Economiștii avertizează că măsurile ar putea avea efecte și asupra altor sectoare, precum finanțele, agricultura sau alimentarea cu combustibil a companiei Air Serbia.

Compania NIS a raportat pierderi de aproape 30 de milioane de euro în prima jumătate a anului 2025, cauzate parțial de sancțiuni.

