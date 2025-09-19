Plata amenzilor, într-un cont unic. Propunerea este în dezbatere

Cu o întârziere de șase ani, plata amenzilor este posibil să se facă într-un cont unic, mai ales că normele de aplicare a legii au fost puse în dezbatere publică. Legea este în vigoare din 2018, dar nu a fost pusă în aplicare.

Legea 203 din 2018 era cea care prevedea ca plata amenzilor de circulație să se facă într-un cont unic. Doar cp deși trebuia aplicată de la 1 ianuarie 2019, lucrurile nu au stat deloc așa. Iată însă că la șase ani distanță au fost puse în dezbatere publică normele de aplicare ale acestei legi.

Mai exact cum se va eficientiza achitarea amenzilor contravenționale care se va face într-un cont unic. Proiectul este conceput de Ministerul Finanțelor. În acest moment va fi disponibil doar un proiect pilot unde se vor putea plăti numai contravențiile rutiere, Cu toate acestea, pe viitor se va încerca și plata altor tipuri de amenzi contravenționale în același cont.

De asemenea mai sunt stabilite și variantele pe care le vor avea la dispoziție șoferii sancționați contravențional ca să își plătească amenzile. Așadar acest lucru se va putea face prin internet banking, home-banking sau mobile banking. Totodată și alte mijloace puse la dispoziție de instituțiile de credit cum ar fu mandat poștal sunt cât se poate de valide.

Se mai poate face plata și prin intermediul contului tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor. De asemenea plata se poate face și cash la orice unitate a trezoreriei statului. La trezorerie se poate folosi și cardul nu doar numerar. Și la casieriile organelor fiscale ale autorităților administrației locale se mai poate face această plată.

Achitarea amenzilor se poate face de contravenient sau orice altă persoană fizică. Ca să poată fi identificate ușor, procesele verbale vor avea o serie de evidență unică. De asemenea este posibil ca acestea să conțină coduri QR sau de bare, astfel încât să fie identificate mai ușor.