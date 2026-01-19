Planul pentru Gaza, susținut de Bulgaria. Cere implementarea lui de urgență

Bulgaria consideră că noul plan internațional pentruFâșia Gaza poate deveni un instrument-cheie pentru stabilizarea regiunii, cu condiția aplicării sale integrale și fără excepții. Poziția a fost exprimată sâmbătă de Ministerul Afacerilor Externe de la Sofia, care subliniază importanța structurilor de conducere propuse în document, potrivit Novinite.

Potrivit diplomației bulgare, crearea Consiliului pentru Pace, a Consiliului Executiv și a unui Comitet Național de Management pentru Gaza reprezintă pași esențiali în direcția reconstrucției și a relansării instituționale. Sofia apreciază faptul că acest comitet ar urma să fie alcătuit din tehnocrați palestinieni, ceea ce ar putea asigura o administrare eficientă și orientată spre rezultate.

Autoritățile de la Sofia insistă că planul trebuie pus în aplicare în totalitate, fără derogări sau abordări selective. Securitatea, accesul la ajutor umanitar și reconstrucția infrastructurii sunt indicate drept priorități centrale, iar sprijinul exprimat de Consiliul de Securitate al ONU este văzut ca un element esențial de legitimitate internațională.

În acest context, Bulgaria subliniază necesitatea dezarmării Hamas, considerată o condiție indispensabilă pentru obținerea unei stabilități durabile. În paralel, diplomații bulgari cer ca asistența umanitară să ajungă la toate persoanele aflate în nevoie, fără restricții.

Un rol important în implementarea planului îi revine fostului ministru bulgar de Externe, Nikolai Mladenov, desemnat Înalt Reprezentant al Consiliului pentru Pace pentru Gaza.

Ministerul Afacerilor Externe îl descrie drept un diplomat cu experiență solidă în dosarele Orientului Mijlociu, amintind mandatul său de Trimis Special al ONU pentru Procesul de Pace. Potrivit Sofia, Mladenov se bucură de încrederea părților implicate și a mediatorilor internaționali.

Pe lângă susținerea politică, Bulgaria își exprimă disponibilitatea de a contribui direct la punerea în aplicare a planului. Reprezentanții MAE afirmă că autoritățile sunt deschise discuțiilor privind asumarea unui rol concret și vor continua să sprijine inițiativele internaționale dedicate obținerii unei păci și securități durabile în Orientul Mijlociu.