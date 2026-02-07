Planul A şi planul B al Maiei Sandu. Când ar putea avea loc reunirea cu România

Republica Moldova. Deşi este gata să voteze pentru unirea cu România în cadrul unui eventual referendum, preşedinta Maia Sandu susţine că nu aceasta este prioritatea guvernării de la Chişinău.

Declaraţiile au fost făcute de şefa statului în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.

Maia Sandu a declarat că la moment prioritatea autorităților de la Chişinău este integrarea europeană. „Unii au întrebat dacă acesta este planul A sau planul B. Noi le-am spus că planul A este integrarea europeană”, a declarat preşedinta.

Maia Sandu a declarat că, spre deosebire de reunirea cu România, la moment integrarea europeană este cea care are are sprijin majoritar în rândul moldovenilor. Şefa statului susţine că este important ca această oportunitate să nu fie pierdută, într-un context geopolitic complicat.

„Pentru această cale avem un sprijin majoritar și e important să nu pierdem această oportunitate și autoritățile, Guvernul, Parlamentul, sunt sigură că o să lucreze mult în următoarele luni și în următorii ani. Dar e important să avem și sprijinul cetățenilor în continuare, pentru că rușii în continuare o să încerce să denigreze acest proiect, să denigreze Uniunea Europeană, să încerce să ne sperie”.

Maia Sandu a precizat că nu a discutat cu liderii europeni despre o eventuală reunire cu România.

Maia Sandu a declarat în cadrul emisiunii că reunirea cu România se poate produce doar prin referendum și în condițiile prevăzute de Constituție. Totodată, şefa statului a precizat că Republica Moldova ar fi mai în siguranţă dacă s-ar afla în componenţa României.

„Condițiile sunt descrise în Constituție, deci nu inventăm nimic aici. Eu vreau să știu Moldova în siguranță, asta este preocuparea mea majoră. Bineînțeles că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță protejată de România.

Suntem o țară democratică, avem o Constituție, avem poziția majorității, cel puțin din aceste sondaje, așa că lucrăm în condițiile pe care le susțin majoritatea cetățenilor și încercăm să asigurăm această protecție”, a declarat şefa statului.

Tema reunificării Republicii Moldova cu România a revenit în atenția presei internaționale, în urma unor declarații făcute de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în podcastul britanic „The Rest is Politics”. „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”, a spus aceasta, când a fost întrebată dacă ar susține unirea cu România.

Declaraţia preşedintei Maia Sandu că ar putea vota pentru la un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România a avut efectul unui cutremur pentru elita putinistă de la Moscova. Kremlinul şi-a activat maşinăria propagandistă, iar piesele de la Chişinău ale acestei maşinării au început să lanseze falsuri despre reunificarea celor două state româneşti.

Propagandiştii ruşi nu au ezitat cu comentariile acide în adresa preşedintei Maia Sandu. Nu a ocolit subiectul nici cel mai important post de televiziune din Federaţia Rusă, Pervîi Kanal.

Ekaterina Andreeva, prezentatoarea "Vremea", principalul buletin de ştiri de la Pervâi Kanal, cu cea mai mare rată de audienţă în Rusia, a acuzat-o în direct pe Maia Sandu că şi-ar vinde ţara.

Pe lângă cererile opoziţiei pro-ruse privind demisia şi cercetarea penală a Maiei Sandu pentru trădare de Patri, în spaţiul public au început să fie lansate zvonuri false privind alipirea Republicii Moldova la România. Unul din aceste zvonuri a fost lansat de Iurie Mărgineanu, avocatul fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo.

Apărătorul a scris pe reţele că în Parlament se încearcă cumpărarea deputaţilor pentru a vota unirea cu România.