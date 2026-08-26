Iranul și Omanul au făcut un pas decisiv pentru stabilizarea uneia dintre cele mai critice artere energetice ale planetei. Miniștrii de Externe ai celor două state au analizat un plan comun destinat restabilirii siguranței maritime într-o zonă marcată de tensiuni geopolitice extreme, conform Reuters.

Miniștrii de Externe ai celor două țări au discutat un „cadru propus” pentru crearea unui coridor temporar comun de navigație prin Strâmtoarea Ormuz și pentru derularea unui proiect comun de îndepărtare a minelor.

„Negocierile tehnice” vor continua pentru stabilirea unui coridor permanent și a modului în care va fi administrată în viitor navigația prin strâmtoare, au transmis miercuri Iranul și Omanul într-o declarație comună.

Procesul diplomatic vizează stabilirea unor reguli clare pentru tranzitul navelor comerciale. Discuțiile au în vedere inclusiv un mecanism pentru schimbul de informații, gestionarea traficului și furnizarea serviciilor necesare pentru navigație și securitate.

Această inițiativă marchează o nouă etapă în dialogul bilateral reluat în ultimele săptămâni. Părțile implicate urmăresc tranziția de la măsuri temporare la o formulă durabilă de cooperare maritimă.

Inițiativa diplomatică vine pe fondul unei reduceri drastice a tranzitului de mărfuri și resurse energetice. Cumpătarea și precauția armatorilor au dus la o scădere severă a numărului de nave care riscă trecerea prin punctul strategic.

Circulația navelor rămâne mult sub nivelurile obișnuite. Marți, doar cinci nave comerciale au traversat Strâmtoarea Ormuz, față de o medie de 15 nave în precedentele zece zile, potrivit datelor preliminare ale companiei de analiză Kpler.

Miza economiei globale este uriașă. Înaintea izbucnirii conflictului cu Iranul, prin Strâmtoarea Ormuz trecea în mod obișnuit aproximativ o cincime din petrolul brut transportat la nivel mondial.

Perspectiva reluării tranzitului în condiții de siguranță a adus o gură de aer proaspăt pe piețele internaționale. Cotația petrolului Brent, referința globală pentru prețul țițeiului, a coborât sub pragul psihologic de 90 de dolari pe baril.

Relaxarea piețelor este susținută și de informațiile privind o posibilă detensionare între Washington și Teheran. Statele Unite au reinițiat prezența diplomatică în zona Golfului Persic, trimitându-și personalul înapoi în misiunile din regiune.

În plus, surse diplomatice menționează posibilitatea unui acord de încetare a focului. Agenția rusă RIA Novosti a relatat, citând surse iraniene și pakistaneze, că Statele Unite și Iranul ar putea anunța în următoarele zile un nou acord de încetare a focului, care ar include libertatea navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

În ciuda semnalelor diplomatice pozitive, Washingtonul menține o poziție fermă pe linia sancțiunilor economice. Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat măsuri severe împotriva rețelelor financiare și de transport care sprijină Teheranul.

Până în prezent, administrația americană a vizat 60 de persoane, entități și nave, dar a evitat sancțiunile directe asupra marilor instituții financiare internaționale care facilitează achizițiile de țiței.

„De ce aș vrea să arunc în aer sistemul financiar mondial?”, a declarat Bessent, explicând că Washingtonul dorește să ofere celor vizați o perioadă pentru a se conforma înainte de aplicarea unor măsuri suplimentare.

Această strategie generează însă fricțiuni majore cu Beijingul. China achiziționează aproximativ 90% din petrolul exportat de Iran și a transmis avertismente clare împotriva oricăror măsuri punitive care i-ar putea afecta interesele economice.

Beijingul „va lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja ferm drepturile și interesele”, a transmis marți un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.