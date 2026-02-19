Rolul pe care îl joacă România la nivel de securitate pentru partenerii din NATO

Oana Ţoiu, ministrul de Externe al România, s-a întâlnit, marți, cu coordonatorul special NATO pentru ameninţări hibride, Jean Charles Ellermann-Kingombe. Diplomatul din țara noastră a vorbit despre rolul pe care îl joacă România, în cadrul Alianței, la nivel de securitate, conform MAE.

Asistentul Secretarului General al NATO pentru domeniul cibernetic şi transformare digitală, Coordonator special pentru ameninţări hibride, Jean Charles Ellermann-Kingombe, este într-o vizită în România.

În timpul au fost abordate „ameninţările hibride şi cibernetice ale Federaţiei Ruse la adresa Aliaţilor NATO şi a partenerilor like-minded, cu accent pe cele din regiunea Mării Negre.”

Oana Țoiu a vorbit despre importanţa pe care o acordă țara noastră contracarării ameninţărilor hibride şi cibernetice ale Rusiei şi necesitatea creșterii cooperării statelor Aliate, pentru ca aceste amenințări să fie anihilate.

„România nu este doar un beneficiar de securitate, ci un hub de expertiză cibernetică pregătit să ofere soluţii şi lecţii învăţate întregii Alianţe. Găzduirea la Bucureşti a Centrului European de Competenţe în Securitate Cibernetică (ECCC) confirmă rolul nostru strategic în acest domeniu.

Experienţa noastră directă în gestionarea atacurilor hibride ne oferă un avantaj în dezvoltarea unor mecanisme de răspuns rapid şi eficient, esenţiale pentru rezilienţa colectivă a NATO în faţa noilor ameninţări cibernetice”, a mai precizat ministrul de Externe.

De asemenea, în ceea ce privește discuțiile legate de apărarea digitală, ministrul Oana Ţoiu a scos în evidență şi rezultatele trilateralei România-Republica Moldova-Ucraina, ce s-au desfăşurate recent la conferința din Germania, de la Munchen.

În timpul acelui evenimen, a fost anunţată constituirea Triplei Alianţe Cibernetice, un parteneriat strategic menit să unifice resursele celor trei state pentru a asigura protecţia infrastructurilor critice şi a proceselor democratice împotriva ingerinţelor străine, mai precizează sursa citată.