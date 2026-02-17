EVZ Special

Exclusiv. Adrian Severin: Nicușor Dan îndeplinește o directivă, nu o strategie românească

Din cuprinsul articolului

Anunțul referitor la participarea lui Nicușor Dan la Congresul pentru Pace organizat la Washington, pe 19 februarie, a venit după un refuz inițial și după o perioadă de ambiguitate diplomatică.

Evenimentul are loc într-un moment de reașezare a raporturilor transatlantice, pe fondul relansării administrației conduse de Donald Trump, al tensiunilor legate de gestionarea războiului din Ucraina și al discuțiilor pe tema reconstrucției Fâșiei Gaza.

Pentru fostul ministru de Externe Adrian Severin, deplasarea președintelui român nu este nici un gest simbolic major, nici expresia unei strategii autonome a Bucureștiului.

„Nu este nici una, nici alta. Este îndeplinirea unei directive, a unei dispoziții pe care a primit-o de la comanditarii externi”, afirmă Adrian Severin în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

Nicușor Dan, președinte „observator”

În opinia sa, atât refuzul inițial de participare, cât și acceptarea ulterioară a unei formule limitate, prezența în calitate de „observator”, „nu s-au decis în România, ci la Paris, la Berlin, la Bruxelles, de acolo de unde vin instrucțiunile pe care liderii actuali ai României le respectă cu sfințenie”, a punctat diplomatul.

Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe (sursă foto: captură „HAI România”)

Miza reală, conform lui Adrian Severin, este reconstrucția Gaza și accesul la informație. Contextul internațional explică, în parte, schimbarea de poziție a europenilor. După luni de conflict în Orientul Mijlociu, discuțiile referitoare la reconstrucția Fâșiei Gaza implică fonduri masive, contracte internaționale și repoziționări strategice.

„Se pare că discuțiile acum vor fi concentrate asupra proiectelor de reconstrucție în Gaza. Ori asta înseamnă bani. Și când e vorba de împărțirea banilor, liderii europeni de la Berlin, Paris și Bruxelles nu vor să fie absenți”, spune Adrian Severin.

Absenții vor fi de vină?

Absența totală ar echivala, în opinia sa, cu pierderea oricărei influențe economice în regiune și cu consolidarea unei axe Washington–Tel Aviv în gestionarea post-conflictului.

„Va fi foarte greu să ia Israelului și Statelor Unite prioritatea absolută în realizarea lucrărilor de reconstrucție a Gaza. Dar dacă nici nu participă nimeni din partea Europei, fără îndoială că Europa nu se va alege cu nimic”, subliniază fostul ministru.

Dincolo de componenta financiară, există și o miză informațională și politică. „Absenții nu au posibilitatea nici să-și spună punctul de vedere, nici să afle ce se discută și nici să influențeze deciziile”, explică fostul ministru. Chiar și o prezență limitată poate asigura acces la informație și o doză minimă de influență.

Mandatul lui Meloni și rolul României

Adrian Severin subliniază faptul că adevărata figură centrală a participării europene este premierul italian Giorgia Meloni. „Persoana care a fost mandatată să realizeze această operație nu este Nicușor Dan, ci Georgia Meloni”, afirmă el.

În opinia sa, prezența liderului român ar avea rolul de a crea aparența unei participări europene mai largi, nu strict vestice. „Nu era bine să meargă singură, pentru că ar fi fost, ca să zic așa, pisica cu clopoței, care nu prinde șoareci”, a afirmat diplomatul.

meloni trump

De aici și explicația pentru implicarea României, căci „Nicușor Dan nu este decât fumigena menită să acopere adevăratele motive ale prezenței Georgiei Meloni”, a completat el.

Fostul ministru respinge ideea că am asista la o schimbare strategică majoră. „Nu e nicio schimbare de strategie aici. Vorbim de tactică. Și nu e tactica României, ci tactica protagoniștilor vest-europeni”, a mai spus fostul ministru.

America în regres și ruptura de interese

Analiza lui Severin merge însă mai departe, spre o evaluare a relației transatlantice în ansamblu. El susține că diferența de interese dintre SUA și Europa este astăzi structurală.

„America nu mai este cea din 1918 sau 1919, nu mai este cea din 1945, nu mai este nici măcar cea din 1991. Este o putere epuizată, în regres, care nu mai poate oferi garanțiile pe care altădată le oferea în păstrarea ordinii mondiale.”

În acest context, europenii ar fi tentați să transmită un gest simbolic de distanțare. „Dacă vor să trimită un simbol, gestul simbolic ar fi refuzul participării la acest demers american.” Numai că o absență completă nu este sustenabilă politic, motiv pentru care s-a ales formula de compromis.

Utilitate pragmatică sau prezență fără substanță?

Adrian Severin consideră că, în pofida criticilor, prezența unui reprezentant român la Washington este preferabilă absenței. „E bine că participă România, chiar dacă obiectivele declarate lipsesc, chiar dacă participă fără agendă clară. Simpla prezență oferă posibilitatea României de a mai menține, măcar în aparență, parteneriatul strategic pe linia de plutire”, a declarat el pentru Evenimentul Zilei.

Nicușor Dan

Totuși, eficiența concretă a participării este limitată de cadrul constituțional românesc. Adrian Severin spune că „președintele României nu are asemenea atribuții. Nu gestionează economia țării, nu poate angaja România în proiecte executive de reconstrucție”.

Mai mult, fostul ministru respinge interpretările potrivit cărora România ar fi o republică semi-prezidențială cu puteri extinse în politica externă. „Constituția este explicită. Președintele nu poate angaja personal și direct România în raporturile internaționale. Nu poate”, punctează diplomatul.

„Importanța concretă a prezenței lui Nicușor Dan va fi aproape zero. Va fi, ca să zic așa, observat cu literă mare. Adică va observa tăcând”, conchide Adrian Severin.

