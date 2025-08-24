Monden Plaha. Primul serial moldovenesc, inspirat de viața controversatului oligarh Vladimir Plahotniuc







Republica Moldova. Din toamnă, postul de televiziune Jurnal TV lansează cel mai mare serial produs vreodată în Republica Moldova. Producția cinematografică „Plaha”, în regia lui Igor Cobileanski, urmărește povestea unui personaj cu influență colosală. Destinul acestuia amintește izbitor de cel al controversatului oligarh moldovean, Vladimir Plahotniuc. Premiera oficială va avea loc pe 29 august, la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău. Difuzarea integrală va începe pe 15 septembrie.

O istorie cu rădăcini în realitate și umbrele unui oligarh

„Plaha” este rezultatul unei colaborări între Jurnal TV, Magnet Production și Quantum Media Creative din București. Inițial, producția purta titlul provizoriu „Șacalii”. Totuși, a fost lansată sub numele „Plaha”. Este un serial care explorează legăturile dintre politică, corupție și crima organizată din Republica Moldova. Subiectul urmărește ascensiunea și căderea unui personaj prins între politică, relații externe și asasinate la comandă.

„Probabil, noi am vrea să credem că e o istorie captivantă, cu incursiuni indiscrete în politicul moldovenesc din ultimii 30 de ani. E un amestec de thriller, poveste de dragoste, investigație, dar în primul rând un serial artistic. Unele lucruri sunt inspirate din realitate, altele inventate de noi. Dincolo de metaforă, asemănările cu traseul oligarhului Vladimir Plahotniuc sunt evidente. Acestea dau serialului o încărcătură explozivă”, a declarat regizorul Igor Cobileanski pentru Jurnal TV.

Cu peste 100 de zile de filmare, 150 de actori și zeci de locații, „Plaha” devine cea mai amplă producție realizată vreodată în Republica Moldova. Directorul de imagine Cristian Gugu a descris proiectul drept „o frescă metaforică a unei stări de fapt care a marcat ultimii 30 de ani”. Dincolo de scenariul intens și distribuția complexă, serialul ridică miza producțiilor cinematografice din regiune. Deschide astfel un nou capitol pentru filmul moldovenesc.

Distribuția serialului reunește actori de primă linie din Moldova și România. Iulian Postelnicu interpretează rolul principal, un lider prins între politică, bani murdari și asasinate. Acesta este subtil inspirat din figura oligarhului Plahotniuc. Alin Pătru dă viață ambasadorului american la Chișinău, implicat în negocieri discrete și aluzii diplomatice. Anamaria Rusu este Rodica, personajul sensibil care leagă povestea și emoțiile. Ada Lupu o întruchipează pe victima devenită revoluționară, cea care își ia revanșa asupra protagonistului-antagonist. Petru Ciobanu completează tabloul cu rolul anchetatorului Viorel Oțel, cel care aduce suspansul anchetei și tensiunea justiției într-o lume dominată de corupție și violență.

Igor Cobileanski s-a născut pe 24 februarie 1974, la Comrat, și este unul dintre cei mai apreciați regizori moldoveni. A debutat în 1988, în filmul „Durerea”, și a absolvit Regia de Film și TV la București, unde s-a stabilit ulterior. În anii ’90, în plină criză a industriei de cinema din Moldova, a fost susținut de „Casa lumea deschisă” a Lorinei Bălteanu. În palmares are filme premiate precum „Când se stinge lumina” (2005), „La limita de jos a cerului” (2013) și „Afacerea Est” (2016), dar și producții internaționale pentru HBO.