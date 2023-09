Talk to Me, un film horror diferit, despre dependențele adolescenților

Dacă vrei să experimentezi un horror diferit în acest an, ai un film pe gustul tău. "Talk to Me" este fascinant ca film de groază, deoarece frații Philippou echilibrează amenințarea manifestă cu cea subtilă. Scenariul ne pregătește pentru o călătorie plină de tensiune, și aceasta nu dezamăgește.