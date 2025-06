Actualitate Pițurcă a găsit secretul longevității. Fostul selecționer nu se abate de la o regulă strictă







Aproape de pragul celor 70 de ani, Victor Pițurcă se menține în formă și are un regim alimentar strict. Fostul selecționer mănâncă doar câteva înghițituri pe zi și nu sare peste antrenamente. În cursul săptămânii, fostul antrenor face 15 ore de sport și nu se abate niciodată de la acest program.

Cum se menține în formă Victor Pițurcă

Fostul selecționer a făcut declarații tranșante despre situația din România, exprimându-și dezamăgirea față de nedreptățile din societate. Victor Pițurcă a afirmat că „în România, hoții sunt cei care ajung să câștige”.

De asemenea, fostul antrenor nu a ezitat să comenteze victoria recentă a echipei naționale. În opinia sa, succesul tricolorilor nu reflectă neapărat o evoluție, ci mai degrabă o conjunctură favorabilă.

,,Mare lucru nu e de spus, contează rezultatul la echipa națională contează punctele, contează că au câștigat, cu ceva emoții fiindcă dacă marcau ei primii nu știu ce s-ar fi întâmplat, însă ceea ce ți-am zis e important că am luat trei puncte, bătălia se va da când vom juca cu Austria acasă și cu Bosnia în deplasare”, a afirmat el.

Duelul cu Cipru, analizat de fostul antrenor

Fostul selecționer a făcut referire meciul cu Cipru.

,,Se putea schimba soarta meciului pentru că la 1-0 deja era obligatoriu să marcam. Probabil am fi avut o perioadă de degringoladă după ce primești golul, nu se știa ce se putea întâmpla, nu mai era aceeași regie, același scenariu cu cele două goluri marcate de noi foarte rapid la sfârșitul primei reprize”, a continuat el.

De asemenea, el a vorbit și despre situația clubului CSA Steaua. Potrivit fostului antrenor, soarta acestuia ar fi fost influențată de anumiți factori politici.

,,Păi, din ce am discutat cu comandantul clubului se pregătește ca din următorul campionat ca Steaua să poată fi în regulă, să poată promova. Părerea mea este că tot politic s-au derulat lucrurile, cei care conduc ministerul apărării probabil nu au avut acest drept ca Steaua să promoveze”, a continuat fostul selecționer, potrivit Cancan.

Victor Pițurcă, despre jucătorii echipei FCSB

Fostul antrenor nu a fost impresionat nici de victoria FCSB-ului împotriva Universității Craiova.

,,Nu am văzut scenele de dinaintea acestei partide. Nici din meci nu am văzut foarte mult, am văzut că s-a scris după meci, unele persoane nu ar fi fost mulțumite și așa mai departe, ce să spun, asta au gândit organizatorii cei de la fcsb, pentru mine nu are importanță mare”, a spus el.

Legat de momentul în care aceștia s-au costumat în supereroi, fostul selecționer a subliniat că nu vede o problemă.

„Cei de la FCSB s-au bucurat în felul lor pentru câștigarea campionatului, nu văd nimic nelalocul lui. Faptul că ei au câștigat campionatul înainte de termen și s-au derulat niște jocuri după, câștigând acele jocuri , toată lumea și-a dat seama că a fost echipa cea mai valoroasă și merita să câștige campionatul”, a comentat Victor Pițurcă.

Ce spune despre Gigi Becali

În ceea ce îl privește pe Gigi Becali, fostul selecționer a amintit că acesta își depășește rolul de patron al echipei FCSB.

,,Nu este nicio legendă, nu. Acesta e adevărul. El face echipa, el face schimbările. Normal că nu e antrenor, nu? El face echipa și el e patronul acestei echipe”, a mai spus Pițurcă.

Victor Pițurcă a vorbit și despre situația Rapidului, mai ales în contextul numirii unui fost elev de-al său pe banca tehnică.

,,Eu sper că da, pentru că eu cunoscându-l pe Costel, băiat și profesionist, inteligent și liniștit, cred că va aduce în Giulești ce își doresc suporterii de fapt. Acesta e țelul, un joc bun și rezultate pe măsură. E obligatoriu ca prin venirea lui Rapid să se bată la campionat și să aibă șanse reale să câștige campionatul. De asta a fost adus Costel Gâlcă de fapt. Nu va fi simplu, nu va fi ușor”, a continuat el.

Fostul selecționer se arată încrezător că antrenorul Constantin Gâlcă va reuși să câștige respectul și susținerea fanilor.

„Trecutul lui e unul stelist, știm cu toții lucrul acesta, dar la Rapid s-au mai perindat jucători și antrenori de la echipe rivale. Cu obținerea de rezultate bune, suporterii au fost alături de ei, așa că e valabil și pentru Gâlcă. Dacă totul va fio în regulă sunt sigur că suporterii rapidiști vor ține la el”, a mai spus Victor Pițurcă.

A găsit elixirul tinereții

Fostul selecționer a explicat ce eforturi face pentru a se menține în formă. Pe lângă antrenamentele zilnice, Pițurcă are o alimentație echilibrată.

,,Nicio minune, ce crezi că… În ceea ce privește oamenii, de cum arată în mare măsură depinde de ei. Adică nu am niște secrete așa neștiute… Fac sport, mănânc puțin și în rest nimic deosebit altceva. Cât sport fac în medie pe săptămână? Cred că vreo 14-15 ore de sport. Cam o oră și jumătate, două pe zi, da”, a explicat el.