Secretul lui Victor Pițurcă. Gabi Torje, detalii surprinzătoare despre fostul selecționer







Gabi Torje a explicat cât de complexe erau ședințele pe care Victor Pițurcă le făcea cu jucătorii înaintea vreunui meci. Aflau absolut tot despre adversari inclusiv ce mănâncă.

Gabi Torje n-a ratat nicio ședință

Fostul internațional a declarat că ședințele cu Piți erau cu adevărat o provocare. ”Ședințele cu Victor Pițurcă de studiere a adversarului erau dese, lungi, erau ca pauzele lungi și dese cheia marilor succese. Doar că aici aveam ședințele lungi și dese. Dar în momentul în care intrai în teren erai doxă. Știai tot despre adversarul tău.

Ce mănâncă, cu cine doarme, care picior, cu ce mână, ochi, tot, tot, tot. Eu cred că la nivelul echipei naționale trebuie să existe o strictețe de 100% din partea antrenorului. Că unul o are mai mare sau mai mică, există disciplină acolo! Ca antrenor le știi problemele oamenilor în fiecare zi. Ca selecționer tu ai 7 zile echipa. Și trebuie să-i cunoști”, a explicat acesta.

Păziți de legiunea străină la Euro 2016

De asemenea acesta a explicat că cea mai frumoasă experiență a fost cea de la Euro 2016. ”La Euro 2016 am jucat în primul meci de deschidere al campionatului european. Noi am fost norocoși și am avut și primul meci cu echipa. Noi am avut șansa să fim acolo, eu am stat în rândul 1, deși n-am fost titular am văzut din cel mai bun loc. organizarea a fost ceva special.

De când pleci de acasă, aranjatul pozele. Am fost așteptați cu covor roșu, autocarul direct pe pistă. Am avut un hotel, tip castel numai pentru noi. Cu pază cu securitate, atunci era problemă cu actele de terorism. Aveam pe fiecare etaj ofițeri de securitate, la stadion ne duceau și ne luau niște băieți din legiunea străină.

Era cea mai bine pregătită structură de la ei pentru astfel de cazuri. Cred că în meciul cu Albania a fost ciudat, pentru că au fost foarte mulți albanezi în public. Parcă jucam la Tirana”, a mai spus Torje.