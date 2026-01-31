Peste 2.000 de oameni au protestat la Miercurea Ciuc față de creşterea taxelor și impozitelor 

Peste 2.000 de oameni au ieșit sâmbătă în stradă, la Miercurea Ciuc, pentru a protesta față de majorarea taxelor și impozitelor adoptate de Guvernul Bolojan. Protestul din centrul orașului a vizat atât deciziile Executivului, cât și lipsa de reacție a UDMR.

Participanții au acuzat formațiunea maghiară că nu s-a opus majorării taxelor și că a neglijat interesele comunității locale. O femeie prezentă la protest a declarat că politicienii locali nu mai reprezintă interesele oamenilor și că i-au trădat „pe secui, pe unguri, pe români”, afirmând că singura soluție este demisia acestora.

La protest au participat și reprezentanți ai asociațiilor persoanelor cu dizabilități, care au acuzat Guvernul că a eliminat facilitățile fiscale acordate acestei categorii sociale. „Am fost scutiţi de taxe şi impozite la o casă, la o maşină şi la un teren. Şi asta a retras-o, fiindcă copiii cu handicap, copiii bolnavi sunt de vină de această situaţie în care ţara se află”, a afirmat Pal Istvan Csaba, din partea asociaţiei care-i poartă numele fiului său, David.

Acesta a criticat Guvernul, din care face parte și UDMR, afirmând că formațiunea nu a făcut nimic pentru această zonă. „În 35 de ani a căpuşat tot ce este, ce se mişcă aici. Dacă nu eşti UDMR-ist, eşti blocat, eşti tras înapoi. Nu poţi să faci nimic”, a spus Pal Istvan Csaba.

Janos Menyhart, organizatorul protestului, a susținut un discurs în limba maghiară și în limba română, subliniind că evenimentul nu are caracter politic, ci este o manifestare civică. El a arătat că muncitori, familii și pensionari transmit același mesaj: „A ajuns cu răbdarea!”.

„În ultimele săptămâni am văzut acest lucru la Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi astăzi la Miercurea-Ciuc. Oamenii nu vor să facă politică, ci să trăiască în siguranţă şi cu predictibilitate. Cererea noastră principală este clară: taxele şi impozitele locale trebuie reduse la minimum permis de lege. În vremuri de inflaţie şi criză a traiului, nu trebuie să fie pusă povara pe cetăţeni. Problema nu este doar nivelul taxelor, ci şi faptul că recent au fost eliminate facilităţi fiscale care protejau pe cel mai vulnerabili. S-au ridicat scutiri de la impozite pentru oameni care nu cer beneficii, ci şansa la o viaţă demnă”, a afirmat acesta.

De asemenea, Janos Menyhart a reamintit că referendumul din 2009 privind reducerea numărului de parlamentari la 300 nu a fost pus în aplicare, deși voința aomenilor a fost exprimată clar și validată de Curtea Constituțională.

Primarul Korodi Attila, alături de viceprimarul Bors Bela și mai mulți consilieri UDMR, au rămas în fața protestatarilor pe durata discursurilor, apoi li s-au adresat direct, intervențiile fiind întrerupte de scandări repetate, precum „Demisia”, „Korodi-pleacă!”, „UDMR-pleacă”, „UDMR-Iuda”, „În 30 de ani nu ați făcut nimic” și „Unde sunt locurile de muncă?”.

Ulterior, el a declarat că protestul este justificat și că oamenii și-au exprimat nemulțumirea față de majorările aplicate. „Este o situaţie reală. Sunt foarte multe familii unde creează o problemă acest efort financiar. Şi pe bună dreptate au ieşit în stradă”, a afirmat acesta.

Primarul a mai spus că așteaptă clarificări de la Ministerul Finanțelor privind posibilitatea reducerii taxelor și a precizat că, la nivel local, persoanele cu dizabilități vor primi un ajutor social care să compenseze eliminarea facilităților. Totodată, a arătat că, în lipsa unor pârghii suficiente de intervenție, anul viitor ar putea fi vizați și coeficienții de impozitare.

„Dacă nu avem marjă de activitate în alte zone, atunci pentru anul viitor musai să lucrăm chiar dacă coeficienţii sunt aproape de nivelul minim, dar musai să lucrăm şi cu aceştia ca să mai ducem mai jos, pentru că eliminarea acestor facilităţi a creat foarte multe probleme”, a spus Korodi.

Referitor la criticile aduse UDMR și solicitările privind ieșirea formațiunii de la guvernare, Korodi a declarat că Uniunea face parte dintr-un Guvern care a fost nevoit să adopte măsuri dificile.

„UDMR face parte dintr-un Guvern care ia şi decizii foarte brutale. Şi sunt situaţii în care trebuie să ai şi această analiză. Zona s-a dezvoltat, dar întotdeauna e loc de mai bine şi întotdeauna este o chestiune foarte delicată - când e momentul, sau care e momentul, ce vine după? Acestea deja colegii trebuie să le decidă”, a mai spus acesta.