Sindicatul de la Guvern, atac la Bolojan. Cer explicații în scandalul avocatei

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului solicită premierului Ilie Bolojan să ofere clarificări publice „fără echivoc”, după ce numele acestuia a fost invocat de o persoană cercetată într-un dosar de corupție instrumentat de DNA.

Reprezentanții sindicali susțin că situația riscă să afecteze credibilitatea instituției Guvernului și cer explicații detaliate privind mecanismele de acces la Palatul Victoria.

Solicitarea a fost formulată într-un comunicat public, în care sindicaliștii fac referire la un dosar penal intens mediatizat, în care o persoană cu profil juridic a fost prinsă în flagrant în timp ce primea suma de 60.000 de euro.

Potrivit comunicatului, speța este descrisă de procurori drept trafic de influență, cu promisiuni de intervenții „la vârful instituțiilor”. Sindicatul atrage atenția că, în stenogramele și relatările apărute în presă, este menționat numele premierului, în asociere cu ideea unui acces direct la acesta, în cadrul unei narațiuni de influență și intermediere.

„Problema nu este că cineva rostește numele premierului într-o convorbire interceptată; problema este ecosistemul care face credibilă, în mentalul public, ideea că se ajunge la premier pe bani, pe relații, pe uși laterale”, susțin reprezentanții angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului.

Sindicatul afirmă că acest „ecosistem” are deja episoade documentate în presă și că, din respect pentru instituția condusă de Ilie Bolojan, este necesară o clarificare publică fermă.

În documentul transmis, sindicaliștii cer premierului să explice „limpede” criteriile după care se delimitează personal și instituțional de astfel de rețele de acces și intermediere. Printre întrebările formulate se află cine intră în proximitatea Palatului Victoria, prin ce filtre se face acest acces și cu ce interes sau responsabilitate.

De asemenea, este solicitată o poziție clară privind modul în care sunt gestionate întâlnirile, recomandările și introducerile la nivelul cabinetului premierului, precum și cine validează aceste trasee procedurale.

Reprezentanții angajaților mai solicită ca Ilie Bolojan să își exprime public poziția față de „cultura intermedierii și a lipelii”, într-un guvern în care asemenea practici sunt „vehiculate ca monedă de schimb”.

Totodată, ei cer detalii despre ce mecanisme concrete există pentru a bloca orice canal informal de influență, astfel încât Palatul Victoria „să nu devină un punct de livrare pentru promisiuni vândute pe piața relațiilor”.

În final, sindicatul solicită premierului să își asume public un standard minim de integritate, similar celui cerut altora: „atunci când se invocă numele tău ca ușă de acces, nu te ascunzi după ironii, ci lămurești faptele, numele, circuitul, responsabilitățile”.

Sindicaliștii subliniază că aceste clarificări ar trebui făcute „cu aceeași fermitate cu care Guvernul a avut curaj să ia măsuri dure pentru oamenii care muncesc și sunt corecți”.

În opinia lor, lipsa unui răspuns public clar riscă să afecteze atât încrederea internă, cât și imaginea Guvernului.

Guvernul a avut deja o primă reacție oficială în acest caz. Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe avocata implicată în dosar. Aceasta a precizat, de asemenea, că premierul face frecvent fotografii cu persoane necunoscute la evenimente publice, fără a exista o relație personală sau profesională.

Procurorii Direcția Națională Anticorupție au prins miercuri, în flagrant, o avocată membră PNL, într-un dosar în care aceasta ar fi promis intervenții în Justiție și la nivel guvernamental în schimbul unor sume de bani.

Ulterior, avocata Adriana Georgescu și Gheorghe Iscru, bărbatul care s-ar fi recomandat drept „general SIE”, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

În stenogramele din dosar sunt invocate mai multe nume cunoscute din viața politică, printre care Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu și Ludovic Orban.

De asemenea, avocata implicată avea pe rețelele sociale numeroase fotografii realizate alături de politicieni cunoscuți, elemente care au contribuit la amplificarea impactului public al cazului și la solicitările de clarificare adresate premierului.

