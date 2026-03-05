Percheziții în patru județe într-o anchetă privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân

Autoritățile efectuează percheziții în Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov în cadrul unei anchete privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân. Nouă persoane vor fi duse la audieri, relatează news.ro.

Joi, 5 martie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, au demarat o serie de percheziții. Acțiunea vizează sediile unor instituții publice, locațiile unor persoane juridice și domiciliile mai multor persoane fizice din județele Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov. În total, sunt puse în executare 20 de mandate de percheziție domiciliară, în cadrul a două cauze penale.

„Activitățile procedurale sunt desfășurate în județele Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov, la sediile unor persoane juridice, la domiciliile unor persoane fizice, precum și la sediile unor instituții publice”, a precizat Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

Cercetările se concentrează pe săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, abuz în serviciu, uciderea animalelor cu intenție, fără drept, și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2025 - 2026, reprezentanții a două adăposturi private de animale ar fi încheiat contracte cu mai multe unități administrativ-teritoriale. Aceste contracte aveau ca obiect capturarea, cazarea, eutanasierea și neutralizarea câinilor fără stăpân.

„În executarea acestor contracte, câinii care nu ar fi fost adoptați sau revendicați ar fi fost eutanasiați fără drept, cu încălcarea dispozițiilor legale incidente în materie, respectiv a prevederilor OUG nr. 155/2001 și HG nr. 1059/2013, care stabilesc cadrul legal privind gestionarea câinilor fără stăpân și condițiile în care poate fi dispusă eutanasierea”, a explicat sursa citată.

În luna octombrie 2025, o societate comercială a încheiat un contract de prestări servicii cu o unitate administrativ-teritorială pentru capturarea câinilor fără stăpân. Ancheta relevă că reprezentanții societății ar fi întocmit documente false, în care au consemnat capturarea a peste 100 de câini, deși nu dispuneau de capacitatea logistică necesară și nu au realizat integral serviciile contractate. Aceasta a indus autoritatea contractantă în eroare și a generat un profit nejustificat de peste 100.000 de lei.

Numărul exact al animalelor implicate urmează a fi stabilit pe parcursul anchetei.

Nouă persoane, cu vârste între 28 și 56 de ani, vor fi conduse la audieri.

Operațiunea se desfășoară cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale-IGPR, Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova, polițiștilor din cadrul Direcției pentru Protecția Animalelor-IGPR, Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova, Serviciului Criminalistic Prahova, Serviciului de Investigații Criminale, Poliției Municipiului Ploiești, precum și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.