Percheziții în Brașov la persoane suspectate că dețin ilegal arme și muniții. Un tânăr de 18 ani, reținut

- Bianca Ion
- 10 martie 2026, 15:56
Polițiștii și procurorii au desfășurat trei percheziții în județul Brașov într-un dosar penal care vizează persoane suspectate că ar deține ilegal arme și muniții. În urma acțiunilor, anchetatorii au descoperit un revolver, cartușe, articole pirotehnice și mai multe arme albe, iar un tânăr de 18 ani a fost reținut după ce ar fi folosit arma pentru a trage focuri în plan vertical, anunță IPJ Brașov.
Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a anunțat marți că perchezițiile au fost efectuate într-o anchetă penală care are ca obiect deținerea fără drept de arme și muniții. Activitățile au vizat mai multe imobile din municipiul Săcele, unde polițiștii aveau suspiciuni că anumite persoane ar păstra arme de foc fără autorizație.
„Activităţile s-au desfăşurat la mai multe imobile din municipiul Săcele, la adresele unor persoane cu privire la care poliţiştii deţineau indicii că ar deţine, fără drept, arme de foc. Astfel, în urma percheziţiilor efectuate, la locuinţa unui bărbat de 28 de ani, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 84 de elemente de muniţie letală, 15 articole pirotehnice din categoriile P1 şi F2, precum şi alte 9 arme albe de tip sabie sau macetă. Totodată, au fost descoperite 4 ceasuri de lux, pentru care persoana cercetată nu a putut justifica provenienţa”, a transmis sursa citată.
În cadrul aceleiași acțiuni, polițiștii au verificat și o altă adresă din municipiu. În urma controlului, au fost identificate mai multe obiecte care pot fi utilizate împreună cu arme neletale, printre care butelii metalice cu CO₂, un recipient cu proiectile metalice tip bile și un pistol neletal supus autorizării. Bunurile aparțin unui tânăr în vârstă de 24 de ani, din municipiul Săcele.
Revolver aflat în evidențele autorităților din Germania
În timpul perchezițiilor, polițiștii au găsit și o armă letală de tip revolver, despre care verificările efectuate ulterior au arătat că figurează ca fiind căutată pentru confiscare.
La un alt imobil vizat de percheziții, polițiștii au descoperit o armă scurtă letală, de tip revolver, care ar aparține unui tânăr în vârstă de 18 ani. Verificările efectuate în bazele de date au arătat că arma era dată în urmărire pentru confiscare, alerta fiind emisă de autoritățile din Germania.
Potrivit datelor strânse de anchetatori, există indicii că tânărul ar fi folosit anterior arma respectivă. Din probatoriul administrat reiese că acesta ar fi tras mai multe focuri de armă în plan vertical cu revolverul descoperit de polițiști.
Un tânăr din județul Brașov a fost reținut
După analizarea probelor adunate în dosar, polițiștii au decis reținerea tânărului de 18 ani pentru o perioadă de 24 de ore. Măsura a fost luată în cadrul cercetărilor desfășurate în acest caz.
Tânărul este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, precum și pentru uz de armă fără drept. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.
