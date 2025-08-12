Social Percheziții de amploare într-un dosar de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Video







Polițiștii au efectuat percheziții de amploare în municipiul București și în județele Ilfov și Galați, într-o anchetă penale ce vizează posibile infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și inducerea în eroare a organelor judiciare. Acțiunea are ca scop strângerea de probe și clarificarea circumstanțelor în care s-ar fi comis faptele aflate în investigare.

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, acțiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul colegilor de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente.

În total, au fost puse în executare 11 mandate de percheziție domiciliară. Investigația se află în desfășurare, iar autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au date și probe care susțin ipoteza că, în perioada 5–7 martie 2025, mai mulți indivizi ar fi pus în scenă o tranzacție fictivă a unei arme de foc. Scopul presupusei simulări ar fi fost facilitarea unui denunț formulat de un bărbat cercetat într-un alt dosar penal pentru omor, cu intenția de a beneficia de o reducere a pedepsei.

În cadrul anchetei, autoritățile au documentat implicarea a șapte bărbați, dintre care unul se află în arest la domiciliu, iar un altul este arestat preventiv în legătură cu alte dosare penale. Investigațiile continuă pentru stabilirea completă a situației de fapt.

În perioada 13 – 15 mai 2025, polițiștii din Galați au desfășurat o amplă acțiune care a vizat verificarea respectării legislației privind regimul armelor și munițiilor. Autoritățile au efectuat 39 de percheziții domiciliare în mai multe localități din județ, vizând 27 de persoane suspectate că ar deține arme și muniție fără autorizație legală.

Acțiunea a fost coordonată de Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Galați și s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale, Serviciului de Ordine Publică, Secției 2 Poliție Rurală Smârdan, Poliției Orașului Târgu Bujor, precum și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, investigațiile vizează posibila deținere ilegală de arme și muniții de către persoanele percheziționate, cercetările fiind în desfășurare, a transmis politiaromana.ro.