Blocuri din cinci sectoare ale Capitalei vor rămâne fără apă caldă

Compania Municipală Termoenergetica București anunță lucrări ample de reparații și modernizare a rețelei termice între 11 și 31 august 2025. Cele mai multe imobile afectate sunt în Sectorul 2, inclusiv spitalele Colentina și Fundeni.

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat că, în perioada 11–31 august 2025, vor fi efectuate lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice din mai multe zone ale Capitalei.

Intervențiile vor afecta sute de blocuri și imobile, cu un impact deosebit în Sectorul 2, unde sunt programate cele mai multe sistări ale furnizării apei calde.

Acțiunile coincid cu revizia anuală a Centralei Termoelectrice București Sud (ELCEN), programată în aceeași perioadă. Pe durata lucrărilor, clienții vor fi alimentați cu agent termic pentru apă caldă de la CTE Progresul, însă Termoenergetica avertizează că distanța mai mare dintre sursă și consumatori ar putea provoca întârzieri în livrarea apei.

În Sectorul 1, lucrările vizează rețeaua termică primară, conductă Dn 500 mm, pe traseul Splaiul Independenței – Calea Plevnei – Bulevardul Dinicu Golescu – Strada Buzești – Bulevardul Iancu de Hunedoara. Intervenția presupune sistarea furnizării apei calde către 9 puncte termice, 1 modul termic, 6 puncte termice industriale și 8 puncte pentru instituții publice.

Lucrările sunt programate între 11 august, ora 09:00, și 14 august, ora 23:00. Conducta a fost pusă în funcțiune în 1976, având aproape 50 de ani de exploatare.

Sectorul 2 este zona cu cele mai ample intervenții. Printre lucrările programate se numără:

Reparații pe conducta Dn 200 mm din zona Șoselei Pantelimon, care vor afecta 10 blocuri, între 11 și 12 august.

Lucrări la racordul punctului termic 19 Pantelimon, pe Strada Cristescu Dima, ce vor lăsa fără apă caldă 17 blocuri, între 13 și 14 august.

Intervenții pe conducta Dn 500/400/200 mm de pe Calea Moșilor, care vor opri furnizarea apei către 99 de blocuri, între 11 și 14 august.

Reparații pe conducta Dn 600 mm din zona Șoseaua Fundeni – Șoseaua Colentina – Strada Maior Vasile Băcilă, cu impact asupra a 136 de blocuri și asupra Spitalului Fundeni.

Sistări în zona Străzilor Mașina de Pâine și Ion Berindei, pe conducta Dn 600/500 mm, ce vor afecta 201 blocuri.

Opriri în zona Șoselei Ștefan cel Mare, pe conducta Dn 500/400 mm, care vor afecta 182 de blocuri și Spitalul Colentina.

Conductele din aceste zone au fost instalate între 1969 și 1988, multe depășind 40–50 de ani de funcționare.

În Sectorul 3, lucrările se vor desfășura în mai multe zone:

Calea Călărașilor – Strada Delea Nouă: 17 blocuri afectate între 11 și 13 august.

Strada Alexandru Moruzzi (racordul punctului termic 13 Foișor): 11 blocuri fără apă caldă între 11 și 13 august.

Bulevardele Mircea Vodă și Corneliu Coposu: 24 de blocuri și 3 obiective industriale afectate între 11 și 14 august.

În Sectorul 4, pe strada Sg. Nițu Vasile, lucrările la conducta Dn 500 mm vor afecta 95 de blocuri între 11 și 14 august.

În Sectorul 5, racordul comun al punctelor termice 2 și 3 Sălaj, pe conducta Dn 250 mm, va fi reparat între 11 și 12 august, sistând apa caldă la 20 de blocuri.

Termoenergetica precizează că termenele de finalizare sunt estimative și depind de gradul de degradare al conductelor. Intervențiile sunt influențate de complexitatea lucrărilor, dar și de descoperirile făcute după deschiderea șantierelor. Conductele vizate au, în majoritatea cazurilor, peste patru decenii de funcționare.

Clienții pot afla detalii despre stadiul lucrărilor prin:

Mesaje preînregistrate la numărul 031.9442

Numărul gratuit 0800.820.002

Aplicația Termoalert

Reprezentanții CMTEB susțin că echipele de intervenție și dispeceratele lucrează permanent pentru reducerea disconfortului cauzat de aceste opriri.