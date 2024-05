Politica PER, îndemn pentru alegătorii din Sectorul 1: Doar ieșind în număr mare la vot putem schimba ceva!







Dan Podaru, candidat al PER pentru funcția de primar al Sectorului 1, îi îndeamnă pe alegătorii să iasă la vot. În cadrul acestei campanii electorale, acesta a avut numeroase întâlniri cu alegătorii din sector, ascultându-le nemulțumirile și dorințele de schimbare.

Dan Podaru, candidat al PER pentru Sectorul 1, îndemn pentru alegători

„Majoritatea alegătorilor din Sectorul 1 cu care am interacționat în cadrul acestei campanii electorale sunt nemulțumiți și nu o mai doresc pe Clotilde Armand la primărie. Sondajele la care am avut acces precizează faptul că nu mai puțin de 70% din locuitorii sectorului 1 nu o mai vor pe Clotilde Armand ca primar. Pentru ca această dorință să se transforme într-o realitate, invit locuitorii sectorului 1 ca, pe data de 9 iunie 2024, să se prezinte în număr cât mai mare la vot." , a precizat Dan Podaru.

Planuri pentru Sectorul 1

Candidatul Partidului Ecologist a precizat că numai prin implicarea activă a cetățenilor se poate schimba actuala situație politică din Sectorul 1.

„Politicienii și partidele politice nu pot modifica actuala realitate politică a sectorului 1, din păcate, una marcată de eșecurile primarului Clotilde Armand, decât dacă cetățenii le oferă sprijinul și sunt interesați de transformarea în bine a propriului sector. Personal, am convingerea că doar împreună, alegători și candidați, putem să oprim acest haos al insucceselor și nereușitelor generat de actuala administrație a sectorului 1.”, à adăugat acesta.

Dan Podaru, promisiuni pentru locuitorii din această zonă a Capitalei

Candidatul Partidului Ecologist a adus în prim plan problemele acestui sector. Prima pe listă este legată de serviciile de salubritate.

„În ultimii patru ani, Sectorul 1 a fost marcat de controverse și gestionare defectuoasă a bugetului local. De 4 ani de zile, locuitorii sectorului 1 sunt mințiți și induși în eroare de afirmațiile și declarațiile actualului primar. Acesta ne-a transmis tuturor, la sfârșitul anului 2020 că ne aflăm într-o criză bugetară generată de pandemie și că nu vom putea să plătim serviciile de salubritate.

Din bugetul local aferent anului 2021, am aflat cu surprindere că exista un excedent bugetar (un surplus de bani) de cca. 430 de milioane de lei. În bugetul din anul 2022, primăria a prezentat un nou excedent bugetar, la fel și în bugetul din anul 2023. Suma totală necheltuită se apropie de 2,2 miliarde de lei și trebuie clar înțeles faptul că acești bani nu au fost economisiți, ci necheltuiți pe proiecte viabile, utile comunității, care, evident, ne-ar fi îmbunătățit viața de zi cu zi nouă, locuitorilor sectorului 1.”, a mai spus candidatul PER.

Apel către cetățenii care locuiesc în acest sector

Totodată, Dan Podaru a criticat și decizia primarului de a anula proiectul de modernizare a celor 1000 de lifturi uzate și nesigure. Candidatul PER susține că acesta este un proiect vital pentru siguranța locuitorilor din Sectorul 1.

„Sarabanda păcălelilor și manipulărilor a continuat an de an, primarul Clotilde Armand anulând proiectul de modernizare a celor 1000 de lifturi uzate și nesigure din sectorul 1, proiect care fusese inițiat de administrația anterioară și fusese votat la nivelul consiliului local. ”, a continuat acesta.

Candidatul Partidului Ecologist Român a lansat un apel către toți locuitorii acestui sector. Podaru îi îndeamnă să participe la alegerile de pe 9 iunie .

„Putem elimina mizeria din sector, putem moderniza parcurile și spațiile verzi, putem construi creșe, grădinițe și școli noi, locuri de parcare, putem genera evenimente culturale de anvergură (acestea lipsind total la nivelul sectorului 1 în ultimii 4 ani) doar printr-o acțiune solidară a tuturor locuitorilor sectorului 1 alături de partidele politice aflate în opoziție față de actualul primar. Locuitorii sectorului 1 sunt singurii care își pot îmbunătăți propria viață și pot pune capăt, prin votul lor de pe 9 iunie, administrației dezastruoase din ultimii 4 ani, condusă de actualul primar Clotilde Armand.”, a încheiat reprezentantul Partidului Ecologist Român.