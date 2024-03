Politica Candidatul PER la Primăria Capitalei, Alexandru Pânișoară, vrea programe ecologice pentru București







Ecologistul Alexandru Pânișoară intră în lupta pentru Primăria Capitalei. Din această postură, reprezentantul PER și-a exprimat opinia vizavi de problemele actuale ale Bucureștiului. Totodată, acesta i-a criticat dur pe actualii aleși.

Alexandru Pânișoară, despre problemele Capitalei

Reprezentantul PER intră în cursa pentru Primăria Capitalei, pe lângă Cătălin Cîrstoiu, Cristian Popescu Piedone și Nicușor Dan. Alexandru Pânișoară face parte Partidul Ecologist Român și are planuri mari pentru București. În opinia sa, cele mai mari probleme ale Capitalei sunt legate de trafic, poluarea și termoficare.

„Pentru acestea există soluții concrete, ca în multe alte țări, care au funcționat, și nu sunt legate de cultura locală și să considerăm că dacă le-am implementa pot să nu fie performante. Autoritățile, la un moment dat, le-au și adoptat, doar că nu au fost implementate”, a explicat candidatul PER la Primăria Capitalei.

Critici la adresa politicienilor

Conform candidatului PER, problemele reale ale Capitalei ar trebui rezolvate în acord cu noile norme de sustenabilitate și durabilitate. Alexandru Pânișoară a subliniat că politicienii care au condus în ultimii ani nu au avut rezultatele așteptate de bucureșteni.

„E bine ca toate aceste măsuri care ar trebui implementate în București, pentru a îmbunătăți viața din acest oraș, este să se facă sub această egidă a combaterii poluării și încălzirii globale. Asta ca prin aspect. Evident că toate trebuie să fie sub cupola unui concept de sustenabilitate, de durabilitate. Am auzit de foarte multe ori aceste cuvinte din gura politicienilor, dar din păcate, din am observat în activitatea lor, niciunul nu a înțeles concret la ce se referă”, a adăugat acesta.

Alexandru Pânișoară, mesaj pentru contracandidați

Reprezentantul PER susține că Bucureștiul merită mai mult, însă actualii aleși ar avea lacune la capitolul planificare. Totodată, acesta a subliniat că tuturor contracandidaților săi le lipsește viziunea.

„Eu i-aș întreba dacă știu cum se scrie și cum se formulează o viziune. Niciunul nu a putut să vină și să spună „eu, peste 5 ani, peste 10 ani, 20 de ani, văd Bucureștiul așa…”. Și să spună clar: trafic fluent, poluare scăzută, acces la piața forței de muncă, acces la infrastructură de sănătate, etc. Asta e o viziune”, a afirmat candidatul ecologiștilor.

De asemenea, Cristian Popescu Piedone nu a scăpat de criticile acide ale reprezentantului PER.

„Domnia Sa se laudă de o administrație de 30 de ani. Ok, nicio problemă. Experiența în sine se vede acolo unde se realizează lucrurile și, din păcate, în București, chiar dacă poate părea în Sectorul 4 sau 3 că se mișcă lucrurile, ele nu se fac așa cum ar trebui, din punctul meu de vedere. Bucureștiul merită mai mult, poate mai mult, are oportunități mult mai mari pe care le pierdem de fiecare dată prin decizii foarte proaste. ”, a adăugat acesta.