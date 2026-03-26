Pentagonul mobilizează forțe de elită lângă Iran și schimbă strategia

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească, pe fondul deteriorării perspectivelor diplomatice dintre Statele Unite și Iran. În acest context, Washingtonul a început să își ajusteze postura militară în regiune, într-o mișcare menită să ofere opțiuni suplimentare în eventualitatea unei escaladări, potrivit Fox News.

Pentagonul a trimis în zonă unități capabile de intervenții terestre rapide, inclusiv aproximativ 1.000 de parașutiști din Divizia 82 Aeropurtată. Printre aceștia se află Brigada 1 de Luptă, parte a forței de reacție rapidă destinată intervențiilor în situații de criză oriunde în lume.

Potrivit informațiilor disponibile, Pentagon a suplimentat forțele din Orientul Mijlociu cu unități aeropurtate și trupe de pușcași marini. Acestea includ și mii de militari din cadrul unei unități expediționare de infanterie marină, susținuți de un grup naval amfibiu condus de nava USS Tripoli.

Astfel de unități sunt utilizate, în mod obișnuit, în fazele inițiale ale unui conflict, având rolul de a asigura o prezență rapidă și de a reacționa la evoluțiile din teren. Specialiștii subliniază că desfășurarea lor nu indică pregătirea unei invazii la scară largă, ci mai degrabă pregătirea pentru operațiuni limitate.

Administrația americană a transmis că această mișcare urmărește menținerea flexibilității strategice.

„Președintele preferă să își păstreze opțiunile deschise”, a declarat Karoline Leavitt, purtător de cuvânt al Casei Albe.

În același timp, membri ai Congresului american au exprimat nemulțumiri legate de nivelul de transparență al administrației. Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, a declarat: „Vrem să știm mai multe despre ce se întâmplă, ce opțiuni există și de ce sunt luate în calcul”.

Senatorul Roger Wicker a susținut această poziție, afirmând: „Pot înțelege de ce ar fi spus asta”, făcând referire la preocupările exprimate de colegii săi după un briefing clasificat privind situația din Iran.

Experții militari consideră că tipul de trupe desfășurate indică un set restrâns de opțiuni. „Nu este vorba despre tipul de invazie terestră pe care am văzut-o în Irak. Pur și simplu nu sunt suficiente trupe”, a explicat James Robbins, specialist în securitate.

În prezent, Statele Unite mențin deja între 40.000 și 50.000 de militari în regiune, iar noile desfășurări completează acest dispozitiv.

În cazul unor operațiuni pe teritoriul Iran, acestea ar viza obiective punctuale, precum instalații de rachete, sisteme radar sau alte infrastructuri militare. Un punct strategic major îl reprezintă Strâmtoarea Hormuz, esențială pentru transportul global de petrol.

„Cel mai logic pas ar fi securizarea strâmtorii prin ocuparea unor poziții-cheie în Iran”, a declarat Ehud Eilam, fost oficial în cadrul Ministerului Apărării din Israel.

Pe lângă unitățile convenționale, experții indică și posibilitatea utilizării forțelor speciale pentru misiuni de scurtă durată. Acestea ar putea include distrugerea unor facilități militare sau capturarea unor persoane considerate strategice.

„Ar putea captura un obiectiv, distruge un radar iranian sau lua prizonieri anumiți generali”, a explicat Eilam.

Un alt obiectiv posibil îl reprezintă infrastructura nucleară iraniană. Specialiștii susțin că aceasta nu poate fi neutralizată exclusiv prin atacuri aeriene. „Ar trebui să fie realizată într-un mediu permisiv, nu sub foc”, a precizat Robbins.

Conform estimărilor, Iranul ar deține aproximativ 970 de livre de uraniu îmbogățit aproape de nivel militar, însă locația exactă a acestuia nu mai poate fi verificată de inspectorii internaționali.

Analiștii consideră puțin probabilă ocuparea unor obiective precum insula Kharg, un important centru de export petrolier. Deși o astfel de acțiune ar putea afecta veniturile Iranului, riscurile logistice și militare sunt ridicate.

„Ocuparea unui teritoriu creează vulnerabilitate, pentru că devii o țintă”, a avertizat amiralul Kevin Donegan.

În schimb, experții susțin că operațiunile punctuale, fără menținerea controlului asupra teritoriului, sunt mai fezabile. „Să acționezi la sol pentru a elimina anumite obiective și apoi să te retragi — aceasta este o capacitate reală”, a adăugat acesta.

În paralel, autoritățile iraniene resping perspectivele negocierilor. Oficialii de la Teheran au calificat inițiativele americane drept „război psihologic”. Purtătorul de cuvânt militar Ebrahim Zolfaghari a declarat:

„Au ajuns conflictele voastre interne în punctul în care negociați cu voi înșivă?”

Surse citate de CNN indică faptul că Iranul a întărit apărarea în zone strategice, inclusiv pe insula Kharg, unde au fost vizate anterior peste 90 de obiective militare.