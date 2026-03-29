Pensionarii nu scapă de furia lui Putin. A decis să transfere forțat economiile bătrânilor

Autoritățile de la Moscova iau în calcul transferarea forțată a economiilor de pensii ale cetățenilor ruși către un nou mecanism de economisire pe termen lung, potrivit unor informații publicate de serviciile de informații externe ale Ucrainei și preluate de Ukrinform.

Măsura ar putea afecta zeci de milioane de persoane și sume considerabile aflate în conturi individuale de pensii.

Planul ar viza fonduri estimate la aproximativ 3.000 de miliarde de ruble, deținute de circa 37 de milioane de cetățeni ruși care nu au ales un fond privat pentru administrarea contribuțiilor lor.

Subiectul apare într-un context economic marcat de presiuni bugetare și restricții financiare, pe fondul sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse.

Potrivit sursei citate, autoritățile ruse intenționează să direcționeze aceste economii către fonduri de pensii nestatale (NPF), urmând ca resursele să fie utilizate pentru investiții în infrastructură și alte proiecte considerate strategice de stat.

În acest sens, se menționează că „fondurile vor fi direcționate către fonduri de pensii nestatale pentru investiții în infrastructură și «proiecte de stat», iar economia va primi așa-numiții bani pe termen lung”.

Printre potențialii beneficiari ai acestor fluxuri financiare s-ar număra fondul de pensii „Blagosostoyanie”, ale cărui acționari includ companii precum Russian Railways, Gazprombank și VEB.RF, entități aflate sub controlul statului.

Serviciul de informații externe al Ucrainei amintește că, în anul 2014, imediat după Anexarea Crimeei de către Rusia și introducerea sancțiunilor internaționale, autoritățile ruse au decis „înghețarea” componentei capitalizate a pensiilor.

Conform aceleiași surse, „6% din contribuțiile de 22% care trebuiau să ajungă în conturile individuale au fost redirecționate pentru plata pensionarilor actuali”, măsură care a fost prezentată inițial ca temporară, dar care a fost menținută timp de peste un deceniu.

Această decizie a avut rolul de a acoperi deficitul fondului de pensii, în contextul unor presiuni financiare crescute asupra bugetului de stat.

Programul de economisire pe termen lung a fost lansat în 2024 ca o alternativă voluntară, menită să atragă resurse financiare din partea populației către piața de capital.

Inițiativa a apărut după retragerea investitorilor străini din Rusia, pe fondul Invazia Rusiei în Ucraina, care a afectat semnificativ lichiditatea piețelor financiare interne.

Cu toate acestea, rezultatele programului nu au atins așteptările autorităților. Potrivit datelor citate, în doi ani au fost atrași aproximativ 717 miliarde de ruble de la circa 10 milioane de participanți.

În acest context, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a cerut guvernului să „încurajeze mai activ” participarea populației la acest program, însă nivelul înscrierilor voluntare a rămas sub obiectivele stabilite.

Mecanismul concret prin care economiile ar putea fi transferate nu a fost încă stabilit, conform informațiilor disponibile. Totuși, sursa citată subliniază logica generală a inițiativei, menționând că „atunci când statul are nevoie de bani pe termen lung pentru finanțarea proiectelor în condiții de sancțiuni și presiuni bugetare generate de război, îi găsește în mod tradițional în buzunarele viitorilor pensionari”.

Autoritățile ruse nu au anunțat oficial adoptarea unei astfel de măsuri până în prezent, iar detaliile privind eventualele modificări legislative sau administrative rămân neclare.