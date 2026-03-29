Milioane din tranzacții și investiții. Cum arată averea premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu

Republica Moldova. Șeful Executivului de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a raportat pentru anul 2025 venituri importante din vânzarea unor proprietăți și din investiții financiare, potrivit declarației sale de avere. Documentul detaliază tranzacții imobiliare de peste două milioane de lei, plasamente externe consistente și economii păstrate în mai multe state.

În cele două luni petrecute în funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu a încasat un salariu total de 33.592 de lei.

Totodată, acesta a raportat venituri de 28.000 de dolari provenite din vânzarea de active financiare prin intermediul platformei americane Robinhood Securities.

Cele mai mari încasări provin din tranzacțiile imobiliare realizate în cursul anului trecut. Potrivit declarației, premierul a vândut o casă situată în regiunea Kiev pentru 2,85 milioane de hrivne, echivalentul a aproximativ 1,14 milioane de lei.

De asemenea, un apartament situat în centrul Chișinăului a fost tranzacționat cu 1,44 milioane de lei.

În proprietatea lui Alexandru Munteanu rămân mai multe bunuri imobile și mobile. Acesta deține un apartament în România, cu o suprafață de 136 de metri pătrați, achiziționat în 2023 și evaluat la 677.000 de euro.

Totodată, premierul are în proprietate două terenuri agricole în Republica Moldova, fiecare cu o suprafață de 0,06 hectare, precum și un automobil BMW fabricat în 2017, cumpărat în 2021 cu o valoare de 1,4 milioane de lei.

Familia premierului deține economii în mai multe țări. Potrivit declarației, pe 14 conturi bancare deschise în cinci state sunt depozitate peste 60.000 de euro, 5.400 de dolari, 100.000 de hrivne și aproximativ 46.000 de lei moldovenești.

Alexandru Munteanu dispune și de un portofoliu considerabil de investiții. Acesta include 99.935 de dolari în titluri de Trezorerie ale Statelor Unite, 212.034 de dolari în instrumente financiare tranzacționate prin Robinhood și 933.637 de dolari în fondul de pensii Mutual of America.

Premierul mai deține participații în trei companii străine. Acesta controlează 100% din acțiunile 4i Capital Partners LLC, evaluate la 100.000 de dolari.

De asemenea, deține 16,5% din Venbest Security Services, cu o valoare estimată la 2 milioane de euro, și 21,86% din JSC VGP Ruta Ukraine, evaluată la 1 milion de euro.

Alexandru Munteanu este cofondator al AmCham Moldova și președinte al Alianța Franceză în Moldova, activă de peste 30 de ani. Este, de asemenea, cavaler al Legiunii de Onoare a Franței.

Din 2007 a condus departamentul de investiții directe al companiei Dragon Capital, iar în 2016 a fondat 4i Capital Partners, activă în Europa de Est.

A participat la activitatea Consiliului pentru Cooperare Economică în cadrul Pactului de Stabilitate de la Viena și a fost co-președinte și ulterior președinte al Consiliului de Administrație al Școlii Internaționale PSI din Kiev.

Alexandru Munteanu este premier al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2025. În ultimii 20 de ani, el a locuit și a activat în Ucraina și în regiune.

Are studii de master în fizică la Universitatea de Stat din Moscova și master în managementul politicii economice la Universitatea Columbia. Tot la Columbia a urmat și cursuri postuniversitare în relații financiare internaționale și banking.

În anii ’90, a predat „Bănci și Finanțe” la ULIM din Chișinău. După înființarea Banca Națională a Moldovei, a condus departamentul de operațiuni valutare, apoi a fost adjunct al directorului departamentului de relații externe.

În 1997 a devenit adjunct al directorului Centrului de Cercetări Strategice și Reforme, iar ulterior a condus reprezentanța moldovenească a fondului american de investiții WNISEF. A fost membru și președinte al consiliilor de administrație pentru numeroase companii din Republica Moldova și Ucraina.