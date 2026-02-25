Social

Penitenciarul Jilava, verificat de Corpul de Control al ANP. DNA și alte instituții au fost sesizate 

Penitenciarul Jilava, verificat de Corpul de Control al ANP. DNA și alte instituții au fost sesizate penitenciar / sursa foto: dreamstime.com
Verificările realizate de Corpul de Control al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) la Penitenciarul București-Jilava au scos la iveală o serie de nereguli și posibile fapte de natură penală.

Inspectorii au controlat conducerea Penitenciarului Jilava

La sfârșitul anului trecut, inspectorii au efectuat un control la conducerea penitenciarului aflat la marginea Capitalei. Raportul, care are aproape 300 de pagini, descrie în detaliu modul în care acționa conducerea de la Jilava. Potrivit documentului, directoarea adjunctă Cristina Antoanela Teoroc conducea tot ceea ce se întâmpla în spatele zidurilor penitenciarului, iar în numeroase situații ar fi încălcat legea. În același timp, finul său, Silvian Claudiu Românu, se afla la conducerea unității.

Într-un răspuns transmis inițial către stiripesurse.ro, ANP confirmă controlul realizat la Jilava și măsurile dispuse ulterior.

„În perioada 15.10.2025-03.11.2025, conform Ordinului directorului general al ANP nr. 377/14.10.2025 și Deciziei directorului general al ANP nr. 492/2019 din 5 august 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea controalelor în Administrația Națională a Penitenciarelor și în unitățile subordonate a fost efectuată o misiune de control la Penitenciarul București Jilava”, a anunțat ANP.

Misiunea de control, „amplă”

Potrivit instituției, misiunea de control a fost „amplă” și a vizat mai multe domenii ale sistemului penitenciar, respectiv „siguranța deținerii și regim penitenciar, economico-administrativ, reintegrare socială și managementul resurselor umane”.

„Prin materialul final de control au fost propuse măsuri care privesc toate sferele de răspundere, respectiv penală, disciplinară și administrativă, sens în care, în acest context sunt aplicabile prevederile art. 12, alin.(1), lit.(e) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, astfel: sunt exceptate de la liberul acces al cetățenilor informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare”, a transmis ANP.

Măsurile luate de ANP

Astfel, având în vedere aspectele prezentate și abaterile identificate în raportul de control, instituția a propus mai multe măsuri. Printre acestea se numără „sesizarea Direcţiei Naționale Anticorupție de către directorul general al Administraţiei Naționale a Penitenciarelor împotriva chestorului de poliție penitenciară Cristina Antoanela TEOROC pentru fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni, conform aspectelor reținute la abaterile A.40., А.43., А.44., А.53”.

DNA

DNA. Sursa foto: Facebook

O altă măsură a fost sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor împotriva agentului-șef adjunct de poliție penitenciară Roxana Grejdan, „pentru fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, conform aspectelor reținute la abaterea А.52”.

Alte instituții care au fost sesizate

O altă măsură a fost sesizarea in rem a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București de către directorul general al ANP, „pentru aspecte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiunii, astfel cum au fost reținute la abaterile A.1., A.2., A.10., A.11., A.13., A.14.”.

„Sesizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru aspectele reținute la abaterile A.46., A.50., A.52”, a mai anunțat ANP.

