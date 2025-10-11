Justitie

Directoarea Penitenciarului Jilava, înlocuită din funcție după decizia ministrului Justiției

Directoarea Penitenciarului Jilava, înlocuită din funcție după decizia ministrului Justițieipenitenciar / sursa foto: dreamstime.com
Directoarea Penitenciarului Jilava și cea a Centrului de Detenție Craiova, penitenciar pentru minori și tineri, au fost înlocuite din funcție vineri, după ce ministrul Justiției, Radu Marinescu, a decis să nu le prelungească împuternicirile, potrivit Gândul.

Cristina Teoroc și Raluca Nițoiu au revenit la funcțiile anterioare

Cristina Teoroc, fosta directoare a Penitenciarului Jilava, și Raluca Nițoiu, care a condus Centrul de Detenție Craiova, s-au întors pe posturile anterioare de directori adjuncți pentru Reintegrare socială.

Decizia ministrului Justiției a venit la doar o zi după ce Ștefan Teoroc, soțul directoarei de la Jilava și președinte al Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare, a organizat un protest la Craiova împotriva măsurilor de austeritate impuse la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), la solicitarea premierului Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Cine este Cristina Teoroc

Cristina Teoroc era considerată una dintre cele mai controversate directoare din sistemul penitenciar românesc, după mai mulți ani în care a condus Penitenciarul Jilava prin împuternicire.

Surse din ANP citate de Gândul susțin că soția liderului de sindicat Ștefan Teoroc și-ar fi început cariera ca bibliotecară la Penitenciarul Jilava, unde era angajată în calitate de civil. Ulterior, aceasta a devenit polițist de penitenciare și a fost avansată direct la gradul de căpitan, potrivit vârstei.

Potrivit acelorași surse, în scurt timp, aceasta ar fi fost numită fără examen în funcția de șef serviciu Educație, iar ulterior a fost împuternicită ca director adjunct Educație, post pe care l-a ocupat mai târziu prin concurs. Din această funcție, Cristina Teoroc a fost împuternicită ca director, post pe care îl ocupa din 2020. Ea a avut cea mai lungă împuternicire dintre toți directorii din sistem, deși durata legală este de un an.

Fosta directoare a Penitenciarului Jilava, asociată cu condamnații din „Dosarul transferurilor”

Numele Cristinei Teoroc este asociat cu lotul de condamnați din celebrul „Dosar al transferurilor”, care i-a adus la Penitenciarul Jilava pe frații Victor și Ioan Becali, Mihai (Meme) Stoica, Gică Popescu, George Copos și Cristian Borcea.

La Penitenciarul Jilava au ajuns și Gigi Becali, fostul primar al Constanței Radu Mazăre, precum și omul de afaceri Remus Truică. Despre cel din urmă s-a aflat public că directoarea i-ar fi pus la dispoziție o locuință aflată într-o zonă separată de spațiile destinate celorlalți deținuți.

