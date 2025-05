Actualitate Pe ce cheltuie Cristi Borcea sume impresionante. Presiunea e uriașă







Fostul acționar de la Dinamo, Cristi Borcea, a explicat pe ce cheltuie foarte mulți bani pe lună. El are 9 copii cu patru femei. Pentru a le asigura urmașilor o viață fără griji, acesta plătește lunar 500.000 de euro.

Pe ce cheltuie banii Cristi Borcea

O altă sumă mare de bani o dă pentru întreținerea mai multor locuințe, taxele asociate acestora, reparații și mașinile. Fostul acționar de la Dinamo a declarat că are mulți copii și că aceștia au nevoie de bani de școală, meditații, pensii alimentare.

„Da, este adevărat. (n.r. că are cheltuieli lunare de aproximativ 500.000 de euro). E uluitor, dar când le pui cap la cap… Sunt 9 copii, meditații, școli, chirii, mașini, impozite, case, pensii alimentare, sunt bani mulți, mulți. Șase milioane de euro pe an. E o presiune foarte mare, da, mai ales în momentele astea în care nu mai merg lucrurile cum mergeau, economia”, a declarat Borcea.

Are 9 copii cu 4 femei diferite

Cristi Borcea a fost căsătorit cu Mihaela Borcea, alături de care are trei copii: Patrick, Melissa și Angelo. A urmat mariajul cu Alina Vidican, cu care are doi copii: George Alexandru și Gloria. În această perioadă a avut o relație cu Simona Dana Voiculescu și a devenit tatăl unei fetițe, Andreina Carolyn Christine.

Fostul acționar de la Dinamo este căsătorit aacum cu Valentina Pelinel. Borcea și fostul model au împreună trei copiii, Milan, Indira și Rania, potrivit iamnews.

Cristi Borcea n-a fost refuzat de nicio femeie

Recent, Cristi Borcea a declarat că nu l-a refuzat nicio femeie, dar că marea lui slăbiciunea a fost și este actuala lui soție, Valentina Pelinel.

„(A fost vreo femeie care v-a refuzat? Nu trebuie să-i dați numele… Pentru că sunteți celebru și pentru modul de a cuceri…) Nu prea am întâlnit. De ce îți spun? Am avut și 1.90 metri, am avut și notorietate, și putere, și «cașcaval».

Și le aveam combinate pe toate și era foarte greu. Unde mi-am dat licența? Mi-am dat la Valentina (n.r. Pelinel). Am văzut-o eu pe Times Square… cu Campbell (n.r. supermodelul Naomi Campbell), era pe Times Square… mă duc la Aventura, la Miami, era pe tot ăla… Și atunci am zis «haide să atac aici’», a declarat Cristi Borcea.