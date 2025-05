Monden Cristian Borcea, marcat pe viață. Coșmarurile penitenciarului nu se opresc







Cristian Borcea a dezvăluit în cadrul unui podcast faptul că experiența închisorii l-a marcat foarte tare, astfel că încă are coșmaruri. Visează penitenciarul cel puțin odată pe lună.

Borcea, coșmaruri de penitenciar

Fostul finanțator dinamovist a dezvăluit că statul după gratii l-a marcat. ”Nu cred că există lună să nu visez cu penitenciarul și am ieșit de cinci ani. Sunt și săptămâni în care visez de 2-3 ori. Eu nu păream afectat din exterior. Nu are cum să te marcheze cinci ani și ceva”, a povestit acesta. De altfel, era vestit și după gratii pentru faptul că avea grijă de el, inclusiv folosind creme de față și făcând sport.

Însă nu toți colegii de penitenciar au fost la fel. ”Cornel Penescu nu a vrut să iasă la muncă. Își vedea de dosare, nu avea nimic preferențial. M-a întrebat dacă vreau să mă duc în camera cu el și l-am refuzat. Eu eram pe scurtă durată la Rahova”, a mai povestit el.

”Am avut cașcaval de mic”

Experiența a fost cu atât mai complicată cu cât acesta a fost obișnuit dintotdeauna cu o viață bună. ”Eu am avut cașcaval de mic. Bunicul meu mi-a făcut cadou la 18 ani o Dacie cu tracțiune pe spate. Eu nu am avut o copilărie grea. Eu am avut o copilărie extraordinar de frumoasă. La 12, 13, 14 ani jucam numai fotbal.

Puneam punga ciorapul, tenși, pungă și ciorap, că aveam teniși din aia chinezești. Eram chiar și 100 de copii. Eu nu am fost golan cât am fost puștan. Nu am fumat și nu am băut până la 35 de ani. Tata ținea cu Dinamo, dar nu era un pasionat. Dudu Georgescu m-a făcut să țin cu Dinamo, când a luat ”Gheata de aur”. La 7 ani mi-a făcut cadou bunicul meu un tricou cu Dudu Georgescu și cu ”Gheata de aur”, a mai spus fostul finanțator dinamovist.