Cristi Borcea, luat peste picior în închisoare. „Aşa îi spuneam bărbatului feroce al României”

Cristi Borcea a avut de executat o pedeapsă de 7 ani şi 6 luni, din care a stat închis 5 ani şi o lună. Condamnarea a primit-o în dosarul cu retrocedarea ilegală de terenuri, în februarie 2019. De la un succes incredibil pe plan amoros și o viață de lux, acesta a ajuns să fie luat peste picior în penitenciar.

Soțul Valentinei Pelinel a declarat că nimeni nu a ținut cont de statul său și că a avut parte de condiții extrem de grele. Cristi Borcea a povestit dezavantajele pe care le-a avut în închisoare din cauza faimei și a banilor.

„Am fost un deținut ca orice deținut, dar datorită notorietății am avut și avantaje și dezavantaje. Norocul meu a fost cu Giovanni Becali și cu Victor Becali. Niciodată nu am avut cameră de hotel, bandă de fitness, bicicletă. Nu a fost niciodată demisă conducerea de acolo. În prima seară când m-am dus la Poarta Albă, am vrut să iau toate medicamentele. Din 2009, de când am pierdut campionatul cu Urziceni, am probleme cu somnul. M-a luat Giovanni: bă ești nebun, eu am stat în Columbia, în Napoli, cum să faci așa ceva. M-am dus în baie, nu era apă, nu era nimic, era un butoi mare, toalete turcești.

Sub chiuvetă era o gaură unde era plin de șobolani. Ăsta a fost primul contact cu pușcăria. Se leagă cu celebra melodie Poarta albă. Lumea spunea că sunt condițiile cele mai bune acolo. Îmi este frică de șobolani. Pe săptămână visez cam de două trei ori treaba asta legat de pușcărie. Sunt traume care nu trec atât de ușor. Dacă nu-i aveam pe Giovanni și pe Victor acolo îmi era foarte greu. Gândacii, șobolanii și ploșnițele erau peste tot. Nu era apă caldă.”, a declarat Cristi Borcea.

Porecla lui Cristi Borcea din închisoare

Miron Mitrea povestise că Borcea a avut parte și de alte surprize în închisoare. Soțul lui Pelinel a primit porecla de „Magdalena”, fiind foarte preocupat de aspectul său fizic.

„Îi spuneam Magdalena bărbatului feroce al României. De ce? Avea tot timpul grijă de el, se întreținea. A avut un moment de slăbiciune, s-a lăudat și, astfel, au apărut articole cu SPA-ul lui Magdalena, SPA-ul lui Borcea din închisoare”, a spus Miron Mitrea, în cadrul emisiunii „40 de întrebări” cu Denise Rifai.