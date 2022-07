Cristi Borcea era un coșmar în vestiarul de la Dinamo. Cum a încercată să-i sufle iubita unui cunoscut fotbalist

Hristu Chiacu (35 de ani), fost fotbalist al echipei Dinamo, a confirmat zvonurile care au circulat în urmă cu mai mulți ani. În perioada în care se afla sub contract cu echipa din Ștefan cel Mare, Cristi Borcea, acționar al „câinilor” la acea vreme, s-a dat la iubita mijlocașului. În 2008, Chiacu fusese împrumutat la CS Otopeni. Ironia sorții, a marcat două goluri împotriva echipei de care aparținea, Dinamo, și a făcut gesturi ciudate către tribuna oficială.

Hristu Chiacu îl acuză pe fostul acționar de la Dinamo, Cristi Borcea

El i se adresa lui Cristi Borcea, despre care auzise că i-ar fi făcut avansuri iubitei sale. Chiacu a confirmat acel episod controversat. „E adevărat, da. Povestesc doar ce am aflat și eu. Știu doar că s-a dat la ea. Am aflat din anturajul nostru de prieteni. Dar au mai fost alte discuții după aceea, dar nu mai intru în amănunte. Tot legate de zona asta, da…

Nu m-a afectat episodul, mai degrabă glumeam pe seama asta. Să fii patron și să faci chestia asta, iar apoi vrei să joace fotbalistul? Ăștia suntem noi, românii. În străinătate n-am auzit niciodată de așa ceva.

Antipatie între noi? Nu, nu aveam nimic cu el, nu am nici acum. Serios! Dacă i-a reușit? Cred că da. Are un șarm aparte, da, e și frumușel (n.r. – zâmbește)”, a declarat Hristu Chiacu la GSP Live.

De ce era arătat cu degetul fotbalistul

În ceea ce privește acele gesturi, făcute după marcarea golurilor, fostul fotbalist are o altă variantă a poveștii. D„escărcarea a fost pe faptul că am purtat niște discuții cu el, să mă lase să plec cum am venit. Înainte să semnez cu Dinamo am avut mai multe oferte, pe bani foarte mulți, dar am ales cu inima. După 6 luni m-au împrumutat la Mioveni, apoi la Otopeni”.

Borcea l-a acuzat, în acea perioadă, că ar avea probleme cu băutura. Chiacu a vorbit și despre acest subiect: „Bețiv? Știți ce înseamnă bețiv? De fapt, cred că el știe. Eu pot spune despre el că este curvar, dar el de mine că sunt bețiv nu are cum! Asta înseamnă să bei în fiecare zi”.