Valentina Pelinel pregătește divorțul de Cristi Borcea? „Fiecare pleacă cu ce a venit”

Valentina Pelinel a vrut să dovedească mereu că relația cu Cristi Borcea nu este pentru bani sau bunuri. Aceasta a mărturisit că nu vrea nimic din averea soțului ei, în caz de divorț, și că îi leagă lucruri mai importante.

„Noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu! Fiecare pleacă cu ce a venit dacă va fi să ne despărțim. Eu, când am intrat în căsătoria cu Cristi, aveam un apartament la New York. Eu voiam să plec din țară, să-mi fac o viață nouă acolo. Cel mai greu mi-a fost să aleg.

Momentul acela când Cristi mi-a spus: «ori pleci la New York, ori rămâi aici cu mine sa te lupți». Nu sunt genul să plec la rău. Eu îmi doream o familie. Așa a fost să fie, mai întâi la rău și apoi la bine. Mie mi-a lipsit el, pentru că eu pe el l-am vrut”, a spus Valentina Pelinel în podcastul lui Ameri Nasrin.

Cel mai mare secret al lui Cristi Borcea

Cristi Borcea va împlini 53 de ani în ianuarie, dar milionarul apelează la diverse trucuri pentru a se păstra tânăr. Valentina Pelinel a recunoscut că majoritatea banilor se duc pe produse de îngrijire facială și că milionarul este foarte atent la aspectul lui fizic.

„Îmi place să am grijă, îmi place să mă informez, să încerc produse noi, dar da, îmi place să am grijă de mine. Noi amândoi folosim, noroc că am și un soț care este foarte îngrijit și atunci, facem lucrurile astea împreună.

Nu mi-e rușine să îmi pun o mască pe față, pentru că ne punem amândoi. Folosim măscuțe. Îmi plac foarte mult fiolele mie și după fiole dacă mai aplicăm un ser sau o cremă, dar fiolele la noi sunt sfinte în casă. Dacă se termină un produs, sigur l-a terminat soțul. De obicei sunt extrem de organizată și întotdeauna dacă e aproape să se termine un produs, am grijă să fac refill-ul ca să zic așa. Amândoi folosim multe produse, am un soț foarte îngrijit”, a declarat Valentina Pelinel pentru playtech.ro.

În urmă cu ceva vreme, Cristi Borcea a declarat că și-a făcut mai multe operații estetice și că este foarte important ca oamenii să aibă grijă de fizicul lor. El a recunoscut că de la 35 a apelat la botox.

„Dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut șansă că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.red. Mihaela Borcea, prima soție), în Dorobanți. Practic pentru mine l-am făcut. Și apoi am făcut clinica și de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale. De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența. Dacă nu faci nimic, și dintr-odată îți schimbi înfățișarea, întinerești brusc, arată urât. Eu, am făcut așa câte puțin, să țin ritmul”, a declarat Cristi Borcea.