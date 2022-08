Secretele lui Cristi Borcea. Cum se menține în formă, la 52 de ani, fostul acționar de la Dinamo

La 52 de ani, Cristi Borcea, fost acționar al echipei Dinamo, reușește să se mențină în formă. Omul de afaceri se află în vacanță, împreună cu soția sa, Valentina Pelinel, și a postat câteva poze pe rețelele de socializare. Internauții au avut cuvinte de laudă la adresa lui Borcea, despre care au remarcat că arată foarte bine.

Cum se menține omul de afaceri Cristi Borcea

De mai mulți ani, Borcea apelează la tratamente faciale și declara public despre decizia de-a aduce îmbunătățiri înfățișării marcate de trecerea timpului.

„Dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut șansă că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.r.- Mihaela Borcea, prima soție), în Dorobanți. Practic pentru mine l-am făcut. Și apoi am făcut clinica și de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale.

De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența. Dacă nu faci nimic, și dintr-odată îți schimbi înfățișarea, întinerești brusc, arată urât. Eu, am făcut așa câte puțin, să țin ritmul”, declara fostul acționar al echipei din Ștefan cel Mare.

A făcut patru copii în timp ce se afla după gratii

În ceea ce privește perioada de cinci ani, petrecută în închisoare, Cristi Borcea afirma că a putut să conceapă patru copii. În total, are 9 copii cu patru femei.

„Le-am făcut și eu pe toate și am trecut prin toate. Am făcut patru copii în pușcărie, îți dai seama… 9 copii în total. Da, am vorbit cu Valentina și ne oprim aici. Vrem să ne facem timp mai mult pentru noi. O lună iarna, două luni vara reunesc toți copiii, toți cei 9 copii împreună și trebuie să mai găsim timp și pentru noi.

Am avut interesul să fiu cât mai bine cu mamele lor, să crească copiii într-un mediu civilizat, normal și să nu aibă traume. Toți copiii sunt foarte bine, și mamele copiilor sunt bine, și eu sunt bine”, spunea Borcea.