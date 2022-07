Cristi Borcea și Valentina Pelinel, nașii prezentatoarei Nasrin Ameri: „Mă duc să mă mărit. Revin”

Pentru ziua nunții sale, prezentatoarea Nasrin Ameri a ales să îmbrace o rochie cu decolteu adânc și un croi mulat, care să-i pună în evidență silueta. Aceasta a purtat și un voal lung, care a potențat și mai mult ținuta atent croită a miresei. Nasrin a postat o fotografie din timpul pregătirilor de nuntă pe un cont de socializare, însoțită de mesajul „Mă duc să mă mărit. Revin”.

Nici Valentina Pelinel, soția lui Cristi Borcea, nu a fost mai prejos. Fostul model a ales să poarte o rochie lungă, de culoare mov, în timp ce domnii au optat pentru costume negre, elegante, cu papion.

Nasrin Ameri, cununată de Cristi Borcea și Valentina Pelinel

Nasrin Ameri și soțul ei, Florin, sunt împreună de aproape opt ani, iar în anul 2021 cei doi s-au căsătorit civil, atunci alegând o ceremonie discretă, la care au fost invitați doar apropiații cuplului.

„A fost foarte frumos, mai mult decât mă așteptam vreodată. Eu mi-am dorit să fac acest eveniment de două ori: o dată cununia civilă, cu petrecere restrânsă, prieteni și familie, și după nunta, cu mersul la biserică și petrecere. Au venit toți invitații, mi-am dorit ceva în aer liber, a ieșit totul așa cum trebuie”, a exclamat mireasa Nasrin Ameri, fostă prezentatoare „Star Matinal”, conform Click.ro.

Demisie în direct la Antena Stars

Se pare că șefii de la Antena Star consideră că emisiunile matinale de la același trust duc o luptă în ceea ce privește telespectatorii. Tocmai din acest motiv au decis ca, începând din 1 ianuarie 2022, emisiunea „Star Matinal” să fie scoasă din grilă, pe motiv că nu mai vor să împartă audiența cu „Neața cu Răzvan și Dani”.

Anunțul cu privire la scoaterea din grilă a mai multor emisiuni de la Antena Star a fost făcută în ianuarie 2022, însă Ameri Nasrin, prezentatoarea de la „Star Matinal”, a decis să își anunțe demisia și în direct, promițând că nu își va dezamăgi fanii. Deși inițial nu a oferit prea multe informații legate de acest subiect, ulterior a decis să își facă cunoscute planurile pentru anul 2022.

„Sunt tare mândră că am pornit exact așa cum am simțit, am urcat treaptă cu treaptă, am învățat televiziune. (…) Astăzi se încheie și drumul meu la Antena Stars. O să aflați mult mai multe alte lucruri pentru că pentru mine, personal, 2022 este un an al schimbărilor, iar schimbarea este întotdeauna binevenită în viața mea. (…) Nu vă voi dezamăgi’”, a anunțat Nasrin, în direct, la Antena Stars.