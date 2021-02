Borcea are o avere colosală. Cristi Borcea susține că biblioteca casei în care locuia nu era plină de cărți așa cum oricine ar crede, ci cu bani. Afacerile pentru Cristi Borcea nu au fost niciodată o necunoscută. Indiferent că a fost regimul comunist sau democrația, Borcea a făcut bani fără număr, fiind probabil cu mult mai bogat ca Gigi Becali.

Milionarul a povestit o întâmplare plină de umor, care îl are în centru pe Cornel Țălnar, fost antrenor la Dinamo, și mare jucător în echipa națională.

„În ’90, nu aveam ce să fac cu banii. Într-o zi a venit Țălnar (n.red. antrenorul Cornel Țălnar) la mine acasă și nu i-a venit să creadă. Așa cum mulți alții au bibliotecile pline cu cărți, când i-am deschis-o (n.r. biblioteca), a văzut cum era plină de bani”, a povestit Borcea.

După 1989, fostul finanțator de la Dinamo a investit într-o firmă de butelii care i-a adus o avere considerabilă. Acum, Borcea are o avere colosală.

De altfel, mai spune Borcea, vremurile agitate din decembrie 1989 la prins cu o sumă mare de bani. Peste 500.000 de lei. Cu această sumă puteai cumpăra liniștit șapte apartamente în zone bune ale Clujului sau Bucureștiului.

„Pe mine, Revoluția m-a prins cu peste 500.000 de lei. Erau bani foarte mulți la acea vreme. De mic am învățat să fac bani și am aflat și care este calea pentru a câștiga sume mari.Când a văzut toată biblioteca aia plină cu bani, Țălnar a fugit din casă pentru că a crezut că am spart o bancă, ceva”, a povestit Borcea.

În ultimii ani, Cristi Borcea a stat mai mult pe la închisoare, unde a fost închis pentru evaziune fiscală.

Unul dintre prietenii lui Borcea este Emil Ursu, acum antrenor la Dinamo 2. Ursu știe despre Borcea secretul banilor.

„L-a dus mintea să facă bani, era diabolic de la vârstă aia. Eu am primit apartament în Tei, s-a mutat apoi și fratele meu la București și l-am luat la mine. Aveam video, televizor color, care pe vremea aia nu prea existau. Cristi venea nonstop la mine. La 15 ani lua videoul și televizorul color și difuza filme prin blocuri. Câștigă între 700 și 1000 de lei pe seară. Pleca cu ele sau îi chema pe alții la noi, se descurcă”, a spus Ursu, la GSP Live.