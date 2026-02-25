Patru morți într-un atac violent în statul Washington. Suspectul, împușcat de poliție

Un incident grav a avut loc marți dimineață în statul Washington, unde un bărbat a înjunghiat mortal patru persoane înainte de a fi împușcat de un adjunct al șerifului, potrivit Fox News.

Autoritățile au anunțat că intervenția forțelor de ordine era deja în desfășurare, polițiștii aflându-se în drum spre domiciliul suspectului pentru a-i înmâna un ordin de protecție pentru violență domestică.

Potrivit Pierce County Sheriff’s Office, deputații au fost inițial trimiși la ora 8:40 dimineața după ce au primit sesizări privind încălcarea unui ordin de interdicție de contact la o locuință situată în zona Key Peninsula, la nord-vest de Tacoma.

Autoritățile au precizat că deputații au obținut o copie a ordinului și au constatat că acesta nu era valid din punct de vedere procedural, deoarece nu fusese înmânat oficial bărbatului. În consecință, echipajele s-au deplasat către adresă pentru a-i comunica documentul.

În timp ce se aflau în drum spre locuință, în jurul orei 9:30, au fost primite noi apeluri la serviciile de urgență. Conform biroului șerifului, informațiile indicau că bărbatul „înjunghia persoane în exteriorul casei”.

Primul adjunct sosit la fața locului a intervenit în aproximativ trei minute. Ofițerul Shelbie Boyd, purtător de cuvânt al Pierce County Force Investigation Team, a declarat că adjunctul a deschis focul asupra suspectului, care a fost ulterior declarat decedat la fața locului.

„Primul adjunct a ajuns în aproximativ trei minute și l-a împușcat pe suspect, care a fost declarat mort la fața locului”, a transmis Boyd.

Autoritățile au confirmat că trei dintre victimele atacului au fost găsite fără viață la locul incidentului, iar o a patra persoană a decedat în timp ce era transportată la spital.

Înregistrările instanței din Pierce County arată că, în luna mai a anului trecut, o femeie care locuia la aceeași adresă a obținut un ordin de protecție valabil un an împotriva fiului său, în vârstă de 32 de ani.

În cererea depusă la instanță, femeia a menționat că bărbatul avea „probleme de sănătate mintală și abuz de substanțe”. Ea a relatat că acesta o împinsese anterior și că, mai recent, o amenințase spunând că „mormântul ei a fost deja săpat”.

„Mă amenință, mă abuzează atât mental, cât și emoțional. Manifestă comportamente de vrăjitorie/oculte și face ritualuri în casa mea”, a scris femeia. „Distruge bunuri personale. Mi-a rănit pisica. … Sunt o femeie în vârstă, cu dizabilități, iar el profită de mine și de starea mea de sănătate.”

Documentele indică faptul că bărbatul fusese notificat despre audierea privind emiterea ordinului, însă nu s-a prezentat. Ordinul prevedea interdicția de a deține arme periculoase, obligația de a păstra o distanță de 1.000 de picioare (aproximativ 305 metri) față de mama sa, vehiculul și adresa acesteia, precum și respectarea unui plan de tratament pentru sănătate mintală.

Chris Cardenas, un locuitor din apropierea zonei unde a avut loc incidentul, a declarat că a auzit focurile de armă în timp ce se afla în curtea sa.

„Dintr-o dată am auzit o serie de focuri de armă”, a spus acesta. „Se auzea cum ecoul răsuna printre copaci.”

El a adăugat că sirenele s-au auzit continuu timp de aproximativ 40 de minute.

„Am știut imediat că se întâmplă ceva, pentru că nu am mai auzit niciodată focuri de armă aici”, a precizat Cardenas, menționând că la fața locului a observat ambulanțe, un autobuz criminalistic și numeroase vehicule de poliție.

Autoritățile au transmis că investigația este în desfășurare. Nu a fost clar imediat motivul pentru care ordinul de protecție nu fusese înmânat anterior suspectului.

Conform procedurilor uzuale din Washington, documentele pot fi livrate de forțele de ordine sau de un agent autorizat, însă necunoașterea locației persoanei vizate poate întârzia procedura.