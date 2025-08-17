Actualitate Paste cu sos de roșii și carne tocată. Rețeta care te trimite cu gândul la Sicilia







Este sezonul roșiilor românești, iar comercianții din piețe se întrec în oferte. Prețul pentru un kilogram de roșii de grădină pornește de la 7 lei în unele piețe din țară și poate ajunge la 10-12 lei. Pe lângă salate, acestea pot fi folosite pentru pregătirea sosurilor aromate. Dacă vrei să te bucuri de o porție de paste cu iz de Sicilia, această rețetă va fi pe placul tău.

Spre deosebire de cele importate din Spania sau Turcia, roșiile românești vor aduce un plus de gust fiecărui preparat.

Pentru această rețetă vei avea nevoie de:

400 de grame de paste (penne, fusili sau chiar spaghete)

500 de grame de carne tocată de vită sau porc

4-5 roșii mari și coapte

1 ceapă

2-3 căței de usturoi

1 lingură de ulei

1 praf de sare/piper

3-4 frunze de busuioc proaspăt

Începe prin a căli ceapa în puțin ulei de măsline sau de floarea-soarelui. După două minute, adaugă carnea tocată și lasă compoziția să se rumenească puțin. Separat, opărește roșiile, curăță-le de coajă și pasează-le pentru a obține un sos consistent și aromat.

Sosul de roșii se adaugă peste carnea rumenită, împreună cu usturoiul zdrobit și condimentele preferate. Lasă totul să fiarbă la foc mic 15-20 de minute, până când aromele se întrepătrund, iar sosul capătă consistență. În acest timp, fierbe pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj și scurge-le bine.

Amestecă pastele cu sosul fierbinte și presară busuioc proaspăt deasupra. Poți adăuga și puțin parmezan ras, pentru un plus de savoare. Această rețetă este perfectă pentru o cină în zilele de vară și nu necesită prea mult timp petrecut în bucătărie. În funcție de preferințe, poți folosi carne tocată de porc, vită sau curcan. Sosul cu roșii de grădină poate fi păstrat la frigider timp de o săptămână.