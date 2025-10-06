Partidul lui Vasile Costiuc pierde sprijinul financiar al statului până în 2027. Legăturile cu George Simion, analizate de SIS

Republica Moldova. Partidul „Democrația Acasă” (PDA), care ar fi fost susținut în campania electorală de către liderul AUR din România, George Simion, nu va primi alocații de la stat până în noiembrie 2027. Asta după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a constatat neraportarea cheltuielilor online suportate în ultima fază a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Decizia a fost luată pe 5 octombrie curent, în cadrul analizei rapoartelor financiare finale ale concurenților electorali, și extinde o sancțiune anterioară, aprobată pe 3 octombrie 2025, care prevedea suspendarea finanțării PDA pentru 12 luni, începând cu luna noiembrie 2025.

Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a criticat decizia CEC, precizând că partidul său este nedreptățit, întrucât alte formațiuni nu ar fi raportat asemenea cheltuieli, iar autoritățile nu dețin date exacte privind conturile de TikTok folosite în campanie. Costiuc a subliniat că a atacat deja în instanță sancțiunea precedentă și a solicitat ca Parlamentul să reglementeze mai clar mediul online pentru a preveni probleme similare pe viitor.

Foștii candidați independenți, Andrei Năstase și Tatiana Crețu, au fost somați să vireze în bugetul de stat sume de 5.926, respectiv 24.600 de lei, reprezentând transferuri ilegale efectuate după alegeri. Tatiana Crețu a primit atenționare pentru transferul de bani pe contul său personal din cel al candidatului independent, iar Andrei Năstase a fost sancționat pentru transferul sumei de pe contul electoral pe cel al SRL „Glasul Națiunii”.

În aceeași ședință, CEC a aplicat avertismente și atenționări mai multor concurenți electorali care au admis încălcări financiare. Printre acestea, Partidului Acțiune și Solidaritate și Blocului „Împreună” li s-au aplicat avertismente pentru încălcarea regulilor de susținere financiară a grupurilor de inițiativă și campaniilor electorale, iar Partidului „Alianța pentru Unirea Românilor” și Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova – atenționări.

De asemenea, Partidul Național Liberal și Partidul Reîntregirii Naționale „ACASĂ”, părți componente ale Blocului Unirea Națiunii, au fost lipsite de alocații pentru o perioadă de șase luni, începând cu luna mai 2026, pentru performanțele obținute la scrutinul din 28 septembrie.

Cei cinci concurenți care au depășit pragul electoral și urmează să formeze viitorul Parlament au cheltuit milioane de lei în campania electorală. Potrivit rapoartelor depuse la CEC, Partidul Acțiune și Solidaritate a cheltuit peste 17,5 milioane de lei, Blocul Electoral „Patriotic” – peste 10 milioane de lei, Blocul „Alternativa” – 7,9 milioane de lei, Partidul Nostru – circa 5,5 milioane de lei, iar Partidul „Democrația Acasă” – peste 190.000 de lei.

Amintim că soarta mandatelor de deputat obținute de PDA rămâne incertă. Deși CEC a constatat încălcări ale legislației electorale de către partidul lui Costiuc, comisia a refuzat să dea curs solicitărilor privind excluderea formațiunii din competiția electorală. Decizia privind validarea mandatelor va fi luată de Curtea Constituțională, singura instituție abilitată să confirme mandatele de deputat.

Raportul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), examinat la ședința CEC, a detaliat legăturile dintre PDA și George Simion, liderul AUR din România. În perioada electorală, Simion, aflat sub interdicție de intrare în R. Moldova pentru motive de securitate națională, ar fi îndemnat alegătorii moldoveni să susțină PDA, iar unele materiale video au fost distribuite pe rețelele sociale.

SIS a relevat că între PDA și AUR au existat campanii comune pe TikTok și alte platforme, inclusiv videoclipuri prin care Costiuc îl sprijinea pe Simion pentru funcția de președinte al României. Infrastructura online a AUR a fost utilizată pentru a promova PDA în Chișinău, iar analiza SIS a identificat rețele de conturi false și comportamente inautentice, care au generat milioane de vizualizări și interacțiuni, amplificând vizibilitatea formațiunii lui Costiuc. Aceste acțiuni sunt considerate tactici de campanie informațională concertată, cu sprijin extern, susceptibile să fie încadrate ca amenințări hibride la adresa procesului electoral.

Liderul AUR, George Simion, a negat implicarea, susținând că ultima referire oficială a sa sau a partidului său a fost publicată pe 26 septembrie.