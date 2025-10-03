CEC aruncă responsabilitatea la Curtea Constituţională. Soarta mandatelor partidului lui Vasile Costiuc, incertă

Republica Moldova. Soarta mandatelor de deputat obținute de Partidul „Democrația Acasă” (PPDA) al lui Vasile Costiuc rămâne incertă. Deşi a constatat încălcarea legislaţiei electorale de către partidul lui Costiuc, Comisia Electorală Centrală (CEC), a refuzat să dea curs solicitărilor privind scoaterea formaţiunii din competiţia electorală.

Potrivit CEC, decizia privind mandatele obţinute de PPDA va fi luată de Curtea Constituţională, singura instituţie abilitată cu validarea mandatelor de deputat.

CEC a admis parţial, cu cinci voturi pentru şi două abţineri, contestaţiile depuse de concurenţii electorali Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) şi AUR Moldova. Totodată, a examinat sesizările Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) şi a Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI), privind partidul condus de Vasile Costiuc.

CEC a constata încălcarea de către PPDA a alineatului 5 din articolul 54 din Codul Electoral, care interzice finanțarea ori susținerea materială sub orice formă a grupurilor de inițiativă, a campaniilor electorale din afara ţării sau de către persoane anonime.

CEC nu a anulat însă înregistrarea formaţiunii în cursa electorală. Vicepreşedintele CEC, Pavel Postică, a explicat că anularea înregistrării unui partid după ziua votului ar pune sub semnul întrebării integritatea procesului electoral.

În continuare, este de competenţa Curţii Constituţionale să decidă dacă scrutinul a fost legal și dacă rezultatele vor fi validate.

Totuşi, CEC a decis să sancţioneze partidul „Democrația Acasă” cu un avertisment. Acesta fiind al doilea avertisment din ultima săptămână pentru PPDA.

CEC a mai dispus ca partidul lui Vasile Costiuc să fie lipsit timp de un an, începând cu luna noiembrie, de alocațiile pe de la bugetul de stat pentru rezultatul obținut la alegerile parlamentare.

Decizia CEC este cu drept de atac în instanţa de judecată.

Într-o intervenţie live pe reţele, Vasile Costiuc a învinuit guvernarea PAS că încearcă să-și construiască majoritate constituțională prin „abuz și acte false”, ochind astfel cele 6 mandate obținute de formațiunea sa la alegerile parlamentare.

În apărarea PPDA, partid care se declară unionist, a venit pro-rusul Igor Dodon. „Prin excluderea unui partid parlamentar, guvernarea PAS generează alegeri repetate sau anticipate”, a spus fruntaşul socialist.

Cazul PPDA este monitorizat pe larg pe canalul de Telegram "Observatorul", afiliat partidului Moldova Mare al Victorie Furtună. „Aşa zisa promovare frauduloasă a lui Vasile Costiuc şi PP Democraţia acasă. Prin conturi anonime de TikTok.

Această sesizare, redactată în termeni de „manipulare, victimizare şi inducere în eroare a opiniei publice”, devine baza pe care CEC discută scenariul şocant al repartizării mandatelor deja acordate prin votul cetăţenilor”, scrie canalul de Telegram afiliat Victoriei Furtună.

Două partide au depus contestaţii la CEC, solicitând retragerea partidului din cursa electorală. Asupra formaţiunii lui Costiuc mai planează şi „scandalul TikTok”. Mai multe analize ale experților în influență digitală semnalează că partidul Democraţia Acasă a beneficiat la alegerile parlamentare de campanii online sofisticate.

Partidul Politic Democrația Acasă a acumulat 5,62% din sufragii, ral și obținând șase mandate de deputat. Sondajele preelectorale îi acordau între 1,8% și cel mult 3% din intențiile de vot.

Prima contestație, depusă de AUR Moldova, se referă la un videoclip de pe rețelele de socializare, în care liderul AUR România, George Simion, îndemna cetățenii moldoveni să-și dea votul pentru PPDA.

A doua contestație, cu un conţinut similar, a venit din partea Partidului Acţiune şi solidaritate (PAS). Autorii contestaţiilor au solicitat excluderea din cursa electorală a PPDA. Consecinţele finale fiind retragerea mandatelor obținute de PPDA.

În afară de contestaţiile depuse de cele două partide, şi Inspectoratul Național de Investigații (INI) a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC). Poliţia acuză promovarea frauduloasă a formațiunii pe TikTok.