Rezultatul electoral al susţinătorului lui George Simion de la Chişinău, sub semnul întrebării. Ar fi folosit schemele lui Călin Georgescu

Republica Moldova. Partidul Democraţia Acasă, condus de Vasile Costiuc, ar putea să rămână fără cele şase mandate de deputat câştigate la scrutinul din 28 septembrie.

Două partide au depus contestaţii la CEC, solicitând retragerea partidului din cursa electorală. Asupra formaţiunii lui Costiuc mai planează şi „scandalul TikTok”. Mai multe analize ale experților în influență digitală semnalează că partidul Democraţia Acasă a beneficiat la alegerile parlamentare de campanii online sofisticate.

Partidul Politic Democrația Acasă a acumulat 5,62% din sufragii, ral și obținând șase mandate de deputat. Sondajele preelectorale îi acordau între 1,8% și cel mult 3% din intențiile de vot.

Unul dintre cele mai dezbătute subiecte în spațiul public s-a referit la posibilitatea ca Partidul Democrația Acasă (PPDA), condus de Vasile Costiuc, să-și piardă mandatele în urma a două constestații depuse la CEC de către AUR Moldova și PAS.

Prima contestație, depusă de AUR Moldova, se referă la un videoclip de pe rețelele de socializare, în care liderul AUR România, George Simion, îndemna cetățenii moldoveni să-și dea votul pentru PPDA.

A doua contestație, cu un conţinut similar, a venit din partea Partidului Acţiune şi solidaritate (PAS). Autorii contestaţiilor au solicitat excluderea din cursa electorală a PPDA. Consecinţele finale fiind retragerea mandatelor obținute de PPDA.

În afară de contestaţiile depuse de cele două partide, şi Inspectoratul Național de Investigații (INI) a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC). Poliţia acuză promovarea frauduloasă a formațiunii pe TikTok.

În documentul depus de INI la CEC, pe 1 octombrie, se face trimitere la conturi false de TikTok, care ar fi distribuit materiale manipulatorii și ar fi promovat masiv imaginea lui Vasile Costiuc. Poliţiştii susţin că Vasile Costiuc a provocat multiple situații de conflict cu forţele de ordine, le-a filmat , apoi a postat videoclipurile pe reţele.

Potrivit sesizării INI, acest lucru a fost făcut cu scopul „de a manipula opinia publică, a se victimiza și de a demonstra pretinsa luptă pentru dreptate și adevăr”.

Sesizarea urmează să fie examinată la şedinţa din 3 octombrie.

CEC a sancţionat joi, 2 octombrie, cu un avertisment partidul lui Vasile Costiuc. Pentru lipsă de transparență în campania sa electorală pe online.

Formațiunea a declarat zero lei cheltuiți pentru publicitatea difuzată la greu pe TikTok. „În cazul Partidului Politic „Democrația Acasă” este o situație problematică. Se constată că partidul vizat nu a raportat niciun fel de cheltuieli pentru promovare de publicitate pe rețele sociale. Niciuna. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc”, a menționat vicepreședintele CEC, Pavel Postica.

Liderul partidului respinge acuzațiile, pe care le consideră „aberații” și „un act rușinos”. În acelaşi timp, Vasile Costiuc a spus că se teme că formaţiunea sa ar putea să rămână fără mandate în Parlament.

Referindu-se la TikTok, Costiuc a declarat că nu a cheltuit niciun leu pentru promovare pe platforma respectivă. Iar legislația nu l-ar obliga să declare astfel de cheltuieli.

Politicianul are o explicaţie şi pentru videoul lui George Simion. El a spus că nu s-a întâlnit cu liderul AUR în perioada electorală, nu i-a solicitat implicare şi nu poartă răspundere pentru acţiunile unui „lider străin”.

Amintim că Vasile Costiuc şi oamenii săi au susţinut candidatura lui George Simion la alegerile prezidenţiale din România, făcând propagandă pentru liderul AUR.