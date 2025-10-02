Scandal diplomatic pe axa București–Chișinău. Un deputat AUR, acuzat că servește interesele Rusiei

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a adresat Parlamentului României o scrisoare deschisă prin care solicită înlocuirea deputatului AUR Valeriu Munteanu de la conducerea Comisiei comune România–Republica Moldova, acuzându-l că promovează narațiuni pro-ruse. În replică, Valeriu Munteanu a lansat un atac dur, afirmând că Șalaru ar trebui „să-și reia îndeletnicirea de prescriere de tratamente pentru puricii de la pisici” și susținând că acesta este „folosit de prietenii săi din PNL în jocuri politice meschine”, a scris deputatul pe Facebook.

Valeriu Munteanu a încheiat mesajul precizând că formațiunea sa își continuă obiectivul declarat: „Unirea Basarabiei cu România”.

Într-o scrisoare deschisă trimisă președinților celor două Camere ale Parlamentului, Anatol Șalaru solicită înlocuirea deputatului AUR Valeriu Munteanu din funcția de președinte al comisiei comune, acuzându-l că nu are legitimitatea morală necesară pentru a reprezenta România.

Într-o scrisoare deschisă adresată Parlamentului României, Anatol Șalaru solicită înlocuirea deputatului AUR Valeriu Munteanu de la conducerea Comisiei comune România–Republica Moldova, invocând lipsa acestuia de credibilitate morală și diplomatică. Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova afirmă că Munteanu „nu are ușile deschise” în Parlamentul de la Chișinău și consideră că acesta nu poate reprezenta interesele României într-un cadru de cooperare bilaterală.

În continuare, Șalaru îl acuză pe Valeriu Munteanu că promovează mesaje care coincid cu propaganda rusă și subminează eforturile Republicii Moldova de a se integra în Uniunea Europeană. El susține că, prin declarațiile sale privind neimplicarea României în alegerile din Republica Moldova, deputatul AUR ar fi oferit indirect Federației Ruse un pretext pentru a continua acțiunile de destabilizare în regiune, în contextul războiului hibrid purtat de Moscova împotriva Europei.

„Participarea lui Valeriu Munteanu, alături de exponenţii grupării Şor, la conferinţa MEGA organizată la Chişinău în luna iulie, precum şi acordarea de interviuri posturilor de propagandă rusă din Republica Moldova, confirmă încă o dată că Munteanu nu este un prieten al statului moldovean, ci mai degrabă un apropiat al statului rus. Asocierea deputatului AUR Valeriu Munteanu cu Vasile Costiuc, susţinut de asemenea de gruparea Şor, precum şi campania pe care George Simion a desfăşurat-o pentru acest personaj, arată clar care sunt adevăratele obiective ale celor din conducerea AUR. Ei nu vor o Moldovă liberă, independentă şi suverană. Nu vor reunirea cu România prin intermediul Uniunii Europene. Nu doresc să ne regăsim în aceeaşi familie europeană şi nici nu vor ca graniţa de la Prut să dispară”, mai declară fostul ministrul al Apărării.

În finalul scrisorii, Anatol Șalaru subliniază rolul esențial pe care România l-a avut în sprijinirea Republicii Moldova după 1990, afirmând că fără ajutorul constant al Bucureștiului, multe dintre crizele traversate de Chișinău nu ar fi putut fi depășite.

Fostul ministru afirmă că România rămâne pentru cetățenii moldoveni un reper moral, cultural și politic, motiv pentru care, în opinia sa, Valeriu Munteanu nu are legitimitatea de a conduce Comisia comună România–Republica Moldova.

Șalaru solicită Parlamentului României să inițieze demersurile necesare pentru înlocuirea acestuia, în numele unei relații bilaterale bazate pe valori europene și respect reciproc.

Într-o reacție dură publicată pe Facebook, deputatul AUR Valeriu Munteanu l-a atacat pe fostul ministru Anatol Șalaru, numindu-l ironic „doctor veterinar pensionar” și acuzându-l că își ocupă timpul „scriind scrisori pe rețelele sociale”. Munteanu a afirmat că Șalaru ar fi refuzat să voteze Declarația de Independență a Republicii Moldova, sugerând că acesta a rămas ancorat în trecutul sovietic. „Astăzi, de pe margine, își face datoria de scriitor pe Facebook, atacându-i pe cei care, spre deosebire de el, luptă pentru România și pentru Basarabia”, a scris deputatul AUR.

Totodată, Valeriu Munteanu a ținut să precizeze că a fost ales în fruntea Comisiei comune România–Republica Moldova prin votul unanim al senatorilor și deputaților, respingând astfel acuzațiile privind lipsa de legitimitate. El a adăugat că are „expertiza necesară și deschiderea sufletească” pentru a reprezenta Basarabia, amintind că a fost unul dintre promotorii sloganului „Cu PL în NATO și UE” în 2014, în vreme ce Anatol Șalaru s-ar fi opus unei asemenea direcții.

„Astăzi, același Șalaru pozează într-un mare atlantist de mucava”, a ironizat Munteanu, reafirmând angajamentul său față de cauza unirii Basarabiei cu România.

În finalul mesajului, parlamentarul AUR i-a transmis lui Șalaru o replică tăioasă, îndemnându-l „să-și reia îndeletnicirea de prescriere de tratamente pentru puricii de la pisici”. Munteanu l-a acuzat pe fostul ministru că este folosit politic de „prietenii de la PNL România” și că ar fi fost amăgit cu promisiuni de funcții diplomatice. „Slugile își fac datoria, dar stăpânii nu se țin de cuvânt”, a conchis deputatul, subliniind că partidul său își va continua misiunea unionistă și lupta împotriva influenței Kremlinului în regiune.