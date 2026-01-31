Parchetul General, răspuns la declarațiile Laurei Deriuș: Procurorul General nu i-a făcut nicio propunere de avansare profesională 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a reacționat, sâmbătă, la declarațiile făcute de procurorul Laura Deriuș. „Procurorul General nu s-a întâlnit în nicio conjunctură cu doamna procuror și nu i-a făcut nicio propunere de avansare profesională, nici direct și nici prin intermediul altor persoane”, se arată în comunicatul emis de instituție.

Parchetul General a reacționat la declarațiile făcute de procurorul Laura Deriuș într-o emisiune de televiziune, potrivit cărora, de la nivelul procurorului general, i-ar fi fost propusă o funcție profesională superioară celei actuale, cu condiția să renunțe la aparițiile publice privind situația din justiție.

Reprezentanții Parchetului arată că acuzațiile puteau fi verificate cu ușurință în emisiune, dacă ar fi existat un minim exercițiu jurnalistic.

Conform comunicatului, „afirmațiile denigratoare ar fi putut fi ușor devoalate, dacă moderatorul emisiunii i-ar fi cerut invitatei să probeze ce a afirmat, respectiv să indice ziua, ora și locația în care ar fi avut loc pretinsa întâlnire, persoana care i-ar fi făcut această propunere, precum și funcția pretins oferită”.

Parchetul General a criticat și modul în care postul de televiziune a gestionat situația, invocând lipsa verificărilor și neprezentarea unui punct de vedere oficial înainte de difuzarea acuzațiilor.

„Este profund regretabil că o instituție media a preferat difuzarea unor afirmații neverificate în detrimentul unui demers elementar de aflare a adevărului și al solicitării unui punct de vedere oficial”, se mai arată în comunicat.