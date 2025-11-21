Justitie

Parchetul European sprijină Republica Moldova în combaterea corupției și protecția fondurilor UE

Instanță, justiție. Sursă foto: Arhivă
Republica Moldova. Parchetul European (EPPO) și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini Republica Moldova în lupta împotriva corupției, protejarea fondurilor europene și consolidarea mecanismelor instituționale, inclusiv prin expertiză, formare profesională și colaborare directă.

Asigurările au fost transmise ministrului Justiției de la Chișinău, Vladislav Cojuhari, de către Laura Codruța Kövesi, procurorul-șef al Parchetului European, în cadrul unei întrevederi care a avut loc pe 20 noiembrie, la București.

Republica Moldova urmează să beneficieze de cel mai mare pachet de asistență financiară din partea Uniunii Europene, 1,9 miliarde de euro, alocați pentru Planul de Creștere Economică. În paralel, autoritățile moldovenești au realizat pași importanți în alinierea la standardele europene în materie penală.

Sursa foto: Ministerul Justiției

În luna iunie, Parlamentul a adoptat în lectură finală proiectul de lege pentru modificarea Codului penal, care transpune Directiva UE privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Noile prevederi prevăd modificări pentru prevenirea și sancționarea mai eficientă a fraudelor, eliminarea lacunelor juridice și asigurarea unei utilizări transparente și responsabile a fondurilor europene.

Parchetul European: prima structură independentă specializată în fraude UE

Laura Codruța Kövesi conduce Parchetul European, prima structură independentă a Uniunii Europene specializată în investigarea fraudelor care afectează bugetul european. Colaborarea cu R. Moldova reprezintă un pas important pentru consolidarea integrității sistemului judiciar și protecția fondurilor europene pe teritoriul țării.

Reformele din justiție, susținute de România

În cadrul vizitei la București, ministrul Vladislav Cojuhari s-a întâlnit și cu omologul său român, Radu Marinescu, discutând despre menținerea unei bune colaborări în domeniul justiției, dezvoltarea cooperării judiciare internaționale și accelerarea procesului de digitalizare a activităților instituționale.

Sursa foto: Ministerul Justiției

Radu Marinescu a reafirmat angajamentul României de a susține autoritățile din Republica Moldova în asumarea și aplicarea reformelor privind sistemul judiciar, consolidarea statului de drept și combaterea corupției. El a subliniat că pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană sunt necesare acțiuni ferme și consecvente, bazate pe dialog, onestitate și transparență.

Prima vizită oficială externă a ministrului Vladislav Cojuhari

Vizita la București a reprezentat prima deplasare peste hotare a ministrului Vladislav Cojuhari după preluarea funcției de ministru al Justiției, la sfârșitul lunii octombrie 2025. Aceasta marchează debutul unei colaborări intense între autoritățile moldovenești și instituțiile europene și românești, în vederea implementării reformelor esențiale pentru consolidarea justiției și combaterea corupției în Republica Moldova.

