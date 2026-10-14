Persoanele cu mobilitate redusă care dețin o legitimație valabilă pot intra automat în parcările publice ale aeroporturilor Henri Coandă și Băneasa, fără să mai ia tichet și fără să achite tariful de parcare. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a introdus un sistem care recunoaște numărul de înmatriculare al autovehiculului și permite deschiderea barierei după verificarea datelor.

Sistemul folosește tehnologia de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (LPR), conectată la o bază de date dedicată. La intrarea în parcare, numărul mașinii este identificat automat, iar sistemul verifică dacă înregistrarea este valabilă. Dacă datele corespund, bariera se deschide fără alte formalități.

Pentru activarea facilității, persoanele eligibile sau reprezentanții lor trebuie să trimită un e-mail la adresa [email protected], cu următoarele informații:

-numele și prenumele beneficiarului sau ale reprezentantului legal;

-datele cardului-legitimație pentru persoane cu mobilitate redusă (PMR);

-numărul de înmatriculare al autovehiculului;

-datele de contact.

Legitimația PMR în original trebuie afișată vizibil în partea din față a mașinii pe toată durata utilizării parcării.

Orice schimbare a numărului de înmatriculare sau prelungire a valabilității legitimației trebuie comunicată CNAB cu cel puțin 48 de ore înainte. Termenul este necesar pentru actualizarea datelor în sistem.

Dacă numărul de înmatriculare nu este recunoscut la barieră, utilizatorii pot apela interfonul. Personalul responsabil va verifica situația și va autoriza accesul pe loc.

Potrivit reprezentanților CNAB, sistemul a fost introdus pentru a reduce formalitățile și pentru a facilita accesul persoanelor cu mobilitate redusă la infrastructura aeroportuară.