Papa Leon al XIV-lea speră la miracole: Un crăciun fără războaie

Suveranul Pontif, Papa Leon al XIV‑lea, a lansat marți seară un apel pentru încetarea focului la nivel mondial de Crăciun, solicitând ca ziua să fie respectată ca un armistițiu de 24 de ore în întreaga lume.

Apelul a fost făcut înaintea primului său serviciu religios de Crăciun de la alegerea sa ca papă și înaintea binecuvântării tradiționale „Urbi et Orbi” de joi.

Papa a menționat în declarațiile sale că „Rusia pare să fi respins cererea de armistițiu”.

Marți seară, la Castel Gandolfo, reședința papală din apropierea Romei, Papa Leon al XIV‑lea a adresat un mesaj mass‑media în care a cerut respectarea unei zile de pace în toată lumea cu ocazia sărbătorii Crăciunului.

Suveranul Pontif a declarat:

„Reînnoiesc această cerere către toți oamenii de bună‑credință ca să respecte cel puțin o zi de pace în această sărbătoare a nașterii Mântuitorului”.

Această solicitare a fost formulată fără a face referire la un conflict anume, însă Papa a subliniat un aspect legat de politica internațională actuală:

„Ceea ce mă întristează în mod deosebit este faptul că Rusia pare să fi respins cererea de armistițiu”.

Leon al XIV‑lea a precizat, totodată: „Poate că ne vor asculta și vor fi 24 de ore de pace în întreaga lume”. agerpres.ro

Apelul Papei pentru un armistițiu global în ziua de Crăciun survine într‑un context internațional marcat de conflicte armate prelungite, cel mai vizibil fiind războiul dintre Rusia și Ucraina.

Deși declarația papei nu a menționat expres conflictul din Ucraina, relatările din presă notează că Rusia a respins apelurile internaționale repetate privind o încetare a focului, inclusiv propuneri pentru un armistițiu de Crăciun.

Conform unor relatări internaționale, Rusia și Ucraina au continuat luptele în regiuni estice ale Ucrainei chiar în zilele premergătoare Crăciunului, iar atacurile au provocat pierderi de vieți omenești și întreruperi ale alimentării cu energie electrică în anumite zone.

După apelul de marți seară, Papa Leon al XIV‑lea urmează să celebreze miercuri seară prima sa slujbă de Crăciun de când a fost ales pontif, în cadrul liturghiei tradiționale.

Joi, la prânz, este programată binecuvântarea „Urbi et Orbi”, un moment în care suveranul pontif transmite un mesaj public și face o trecere în revistă a situației internaționale.

În cadrul declarațiilor sale de marți, Papa Leon al XIV‑lea a insistat că apelul său nu se adresează doar unui singur conflict, ci vizează toate zonele afectate de violențe, indicând o preocupare largă pentru reducerea ostilităților în timpul sărbătorii Crăciunului.