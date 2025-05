International Papa Leon al XIV-lea, în război deschis cu Trump și Vance







Papa Leon al XIV-lea, în război deschis cu Trump și Vance. Cei 163 de cardinali numiți de fostul Papă Francisc, adică mai mult de două treimi din Conclav, pentru a asigura perpetuarea ideilor sale progresitste sau de stânga radicală, par să fi funcționat. Noul papă este american, dar este un adversar înverșunat al actualui președinte Donald Trump și al vicepreședintelui JD Vance, convertit catolic.

Noul Papă îl contrazice pe fondatorul ordinului din care face parte, în lupta cu Vance

Noul Papă, Leon al XIV-lea, l-a criticat foarte recent pe vicepreședintele american JD Vance, în legătură cu o problemă teologică sofisticată dar care, culmea, îi aparține Sfântului Augustin, fondatorul ordinului din care face parte noul papă.

Cu doar câteva săptămâni înainte de a fi ales Papă, cardinalul Robert Francis Prevost l-a criticat public pe rețeaua X (fostă Twitter) pe vicepreședintele american JD Vance.

„JD Vance is wrong. Jesus doesn’t ask us to rank our love for others”, a scris actualul papă într-un mesaj din februarie 2025, distribuind și un articol publicat de National Catholic Reporter care analiza declarațiile lui Vance legate de imigrație și teologia creștină.

JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline — Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025

JD Vance declarase, într-un interviu la Fox News, că principiul creștin cunoscut drept "ordo amoris" justifică prioritizarea cetățenilor americani față de imigranți: „îți iubești familia, apoi vecinii, apoi comunitatea, apoi concetățenii din propria țară, și abia după aceea te poți concentra pe restul lumii.”

Noul Papă continuă ideile Papei Francisc

Leon al XIV-lea a continuat critica pe 13 februarie 2025. A citat o scrisoare a Papei Francisc adresată episcopilor americani. Fostul Papă condamna deportările în masă din perioada Trump. Și combătea interpretarea lui Vance asupra „ordo amoris”.

Postarea lui Prevost includea un articol din publicația America: The Jesuit Review, intitulat: „Scrisoarea Papei Francisc, 'ordo amoris' al lui JD Vance și ce ne cere Evanghelia despre imigrație”.

Poziții anterioare ale noului Papă față de imigrație

Activitatea sa pe X dezvăluie o poziție fermă. Care vine împreună cu valori progresiste, de extremă stânga, în domenii sociale.

În mai 2020, în urma morții lui George Floyd, a scris: „Avem nevoie de mai multe voci din partea liderilor Bisericii care să respingă rasismul și să caute dreptatea.”

În 2017, a redistribuit un mesaj al surorii Helen Prejean. Activistă contra pedepsei cu moartea: „Sunt alături de #Dreamers și de toți cei care luptă pentru un sistem de imigrație corect, just și moral.”

Papa Leon al XIV-lea, critici față de Trump si regimul Bukele

Ultimul său re-tweet dinaintea alegerii ca papă a fost un articol scris de episcopul auxiliar al Washingtonului, Evelio Menjivar. Acesta compara politicile de imigrație ale administrației Trump cu asasinarea arhiepiscopului Óscar Romero de către regimul autoritar din El Salvador, în 1980.

Tweetul, semnat de jurnalistul catolic Rocco Palmo, acuza regimul Trump și pe președintele Salvadorului, Nayib Bukele, că ignoră suferința lui Kilmar Abrego Garcia. Garcia a fost un tată din Maryland deportat din greșeală în Salvador, de unde nu are scăpare.

Reacția vicepreședintelui Vance

În ciuda criticilor, JD Vance a transmis un mesaj de felicitare pe X: „Felicitări lui Leon al XIV-lea, primul Papă american! Sunt sigur că milioane de catolici și alți creștini se vor ruga pentru succesul său. Dumnezeu să-l binecuvânteze!”

Congratulations to Leo XIV, the first American Pope, on his election! I’m sure millions of American Catholics and other Christians will pray for his successful work leading the Church. May God bless him! — JD Vance (@JDVance) May 8, 2025

Activiștii MAGA și comentatori de dreapta au reacționat dur la pozițiile Papei Leon al XIV-lea. Laura Loomer, activistă conservatoare, a comentat: „Cunoașteți noul Papă american. Evident, este anti-MAGA și WOKE. Încă un Papă pentru granițe deschise. Dezgustător.”

Alegerea lui Leo al XIV-lea vine cu un bagaj ideologic vizibil și neobișnuit pentru un Suveran Pontif. Este primul Papă cu istoric documentat în social media. Spre deosebire de Papa Francisc, care folosea doar conturi oficiale gestionate de echipe de comunicare, Prevost a utilizat personal rețeaua X pentru a exprima opinii legate de teologie, justiție socială, imigrație și politici americane.