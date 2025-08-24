Panică la bord. Un avion American Airlines, deviat din cauza unui incendiu
- 24 august 2025, 20:11
Un avion American Airlines a fost redirecționată sâmbătă după ce un aparat electronic al unui pasager a luat foc în timpul zborului. Incidentul a generat îngrijorare printre cei 160 de pasageri și cei șase membri ai echipajului, potrivit leparisien.
Avion în flăcări din cauza unui dispozitiv
Un avion American Airlines, care efectua zborul 357 între Philadelphia și Phoenix (SUA), a fost deviat sâmbătă după ce un dispozitiv electronic al unui pasager a luat foc la bord.
Incidentul a provocat panică printre cei 160 de pasageri și cei șase membri ai echipajului, însă aeronava a aterizat în siguranță la Aeroportul Washington Dulles, înainte de prânz, cu intervenția pompierilor pregătiți pe pistă. Situația a fost controlată înainte de aterizare, iar nimeni nu a fost rănit.
„Dispozitivul a fost rapid controlat de membrii echipajului înainte de aterizare”, a precizat compania aeriană într-un comunicat.
Ce s-a întâmplat la bordul aeronavei
Potrivit declarațiilor oficiale ale American Airlines, fumul s-a produs din cauza unui dispozitiv electronic aparținând unui pasager. Echipa de cabină a avionului a intervenit imediat cu stingătoare și a gestionat situația înainte ca avionul să aterizeze. „Mulți pasageri tușeau în avion”, a declarat Adriana Novello, o tânără de 22 de ani.,
Ea a povestit cum a fost trezită de un membru al echipajului: „Am simțit miros de fum și am văzut că în culoar era ceva în flăcări”. Într-un comunicat, American Airlines a declarat că a reușit să ofere pasagerilor zboruri alternative.
Compania aeriană a deschis o anchetă
Compania aeriană și autoritățile locale au reacționat rapid. Avionul a fost deviat către Washington Dulles, unde pompierii erau pregătiți să intervină. „Ne cerem scuze clienților pentru neplăcerile cauzate și le mulțumim echipajului pentru profesionalismul demonstrat”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei American Airlines.
FAA (Federal Aviation Administration) a deschis o investigație pentru a stabili tipul exact de dispozitiv implicat și circumstanțele incendiului.
