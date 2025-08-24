International Panică la bord. Un avion American Airlines, deviat din cauza unui incendiu







Un avion American Airlines a fost redirecționată sâmbătă după ce un aparat electronic al unui pasager a luat foc în timpul zborului. Incidentul a generat îngrijorare printre cei 160 de pasageri și cei șase membri ai echipajului, potrivit leparisien.

Un avion American Airlines, care efectua zborul 357 între Philadelphia și Phoenix (SUA), a fost deviat sâmbătă după ce un dispozitiv electronic al unui pasager a luat foc la bord.

Incidentul a provocat panică printre cei 160 de pasageri și cei șase membri ai echipajului, însă aeronava a aterizat în siguranță la Aeroportul Washington Dulles, înainte de prânz, cu intervenția pompierilor pregătiți pe pistă. Situația a fost controlată înainte de aterizare, iar nimeni nu a fost rănit.

„Dispozitivul a fost rapid controlat de membrii echipajului înainte de aterizare”, a precizat compania aeriană într-un comunicat.

Potrivit declarațiilor oficiale ale American Airlines, fumul s-a produs din cauza unui dispozitiv electronic aparținând unui pasager. Echipa de cabină a avionului a intervenit imediat cu stingătoare și a gestionat situația înainte ca avionul să aterizeze. „Mulți pasageri tușeau în avion”, a declarat Adriana Novello, o tânără de 22 de ani.,

Ea a povestit cum a fost trezită de un membru al echipajului: „Am simțit miros de fum și am văzut că în culoar era ceva în flăcări”. Într-un comunicat, American Airlines a declarat că a reușit să ofere pasagerilor zboruri alternative.

Compania aeriană și autoritățile locale au reacționat rapid. Avionul a fost deviat către Washington Dulles, unde pompierii erau pregătiți să intervină. „Ne cerem scuze clienților pentru neplăcerile cauzate și le mulțumim echipajului pentru profesionalismul demonstrat”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei American Airlines.

FAA (Federal Aviation Administration) a deschis o investigație pentru a stabili tipul exact de dispozitiv implicat și circumstanțele incendiului.