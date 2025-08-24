Social O eră nouă în aviația Republicii Moldova. Doi piloți au construit un avion complet autohton







Republica Moldova marchează un moment istoric în domeniul aviației. Primul avion construit integral pe teritoriul țării a fost lansat de pe aerodromul de la Vadul lui Vodă. Aparatul sportiv, cu două locuri, reprezintă începutul unei noi ere pentru industria aeronautică autohtonă.

Piloții Oleg Burlacu și Sergiu Crețu au lucrat timp de patru ani pentru a transforma proiectul în realitate. Aeronava VANS, cu peste 600 de piese și zeci de mii de nituri, este gata să demonstreze că Republica Moldova poate produce tehnologie de aviație competitivă.

„Dacă la prima aeronavă construcția aripii sau a cozii a durat un an, pentru aeronava a doua, care se află deja în lucru, estimăm că terminăm mult mai rapid”, explică Sergiu Crețu.

Oleg Burlacu a declarat pentru Evenimetul Zilei că avionul poate atinge o viteză de croazieră de peste 320 km/h. Acesta zburând la o altitudine de 3–4 km și având o autonomie de 1 400 km în condiții normale de zbor.

Construcția avionului a necesitat aproximativ 3 000 de ore de muncă, divizate pe patru ani. Echipa a întâmpinat dificultăți legate de termene și costuri mari pentru livrarea pieselor și instrumentelor din SUA. Totuși, piloții au fost siguri de succesul proiectului.

„Nu poți face un avion care să nu zboare. Am avut încredere în profesionalismul nostru și în capacitățile echipei”, a declarat echipa de piloți pentru Evenimentul Zilei.

Aeronava de mici dimensiuni este asamblată sub formă de kit, în conformitate cu reglementările naționale. Astfel, aeronava Vans RV-7A este destinată zborului sportiv, de agrement și instruirii private, fără scop comercial.

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a subliniat importanța domeniului aeronautic și au apreciat eforturile remarcabile ale echipei ce a făcut posibil acest proiect.

„Aeronava poartă semnătura a doi piloți profesioniști cu peste zece ani de experiență în domeniu – Oleg Burlacu și Sergiu Crețu – care au demonstrat, prin acest proiect, nu doar înaltă competență tehnică, ci și o pasiune autentică pentru aviație, inovație și inginerie”, se menționează în comunicat.

Președinta Maia Sandu, prezentă la lansare, a evidențiat importanța proiectului pentru dezvoltarea industriei și a talentelor locale.

„Republica Moldova are nevoie de cât mai multă inovație, de oameni care cred în puterea lor, care se ambiționează să pornească proiecte mari și serioase”, a declarat șefa statului.

Avionul este dotat cu motor Lycoming IO-360 de 190 CP, elice Hartzell de înaltă performanță și sisteme Garmin G3X și GFC500 pentru navigație, siguranță și pilot automat.

Cei doi constructori au declarat că doresc să dezvolte o a doua aeronavă mai performantă și să continue investițiile în aviația sportivă moldovenească. Valoarea unui avion construit integral în Moldova se ridică la peste 200 de mii de euro.