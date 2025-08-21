International Flaps rupt în timpul unui zbor. Boeing 737 în atenția FAA







Aeronavele Boeing 737 se află din nou în centrul atenției după ce Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA) a deschis o anchetă privind un incident petrecut marți, în Texas, potrivit CNN.

O parte dintr-un flaps al aripii s-a desprins parțial în timpul zborului Delta Air Lines 1893, care venea din Orlando și urma să aterizeze la Austin-Bergstrom International Airport.

Pasagerii au relatat momente de panică și teamă, imaginile surprinse la bord fiind deja analizate de autorități.

Incidentul a implicat un Boeing 737 al companiei Delta Air Lines, cu 62 de pasageri și șase membri ai echipajului la bord.

Potrivit martorilor, în ultimele minute de zbor, mai mulți călători au observat că o parte a flapsului de pe aripa stângă se desprinsese parțial și atârna în aer, în timp ce avionul continua să zboare cu viteză ridicată.

Shanila Arif, una dintre pasagere, a povestit că inițial a crezut că turbulențele erau cauza vibrațiilor puternice resimțite în cabină. „O doamnă din fața mea a tras parasolarul și a spus că aripa e ruptă.

Am privit și eu și am simțit teamă. Mă gândeam că dacă bucata cade de tot ar putea lovi coada avionului și să ducă la un accident”, a declarat aceasta pentru presa americană.

Flapsurile sunt piese esențiale montate pe partea posterioară a aripilor, folosite pentru a crește portanța în timpul decolării și pentru a reduce viteza în siguranță la aterizare. Defecțiunea observată ridică întrebări privind starea tehnică a aparatului și respectarea procedurilor de mentenanță.

Delta Air Lines a confirmat imediat situația, precizând că avionul a fost scos din uz și trimis la inspecție tehnică.

„După aterizare s-a constatat că o parte a flapsului aripii stângi nu era la locul ei. Aeronava a fost retrasă din serviciu pentru verificări suplimentare. Ne cerem scuze pasagerilor, siguranța rămâne prioritatea noastră absolută”, se arată în comunicatul companiei.

FAA a anunțat deschiderea unei anchete, precizând că va analiza atât starea tehnică a aeronavei, cât și modul în care s-a desfășurat zborul.

🚨 Passenger video shows a wing flap breaking loose mid-flight on a Delta plane headed to Austin Tuesday. Yes—you read that right. The wing was literally coming apart in the air. Is this the new normal for commercial flights? 🤦‍♂️✈️ pic.twitter.com/qMy4uZhGUU — Sarcasm Scoop (@sarcasm_scoop) August 21, 2025

Deși nimeni nu a fost rănit, autoritățile tratează incidentul cu maximă seriozitate, având în vedere potențialul risc pe care o defecțiune structurală îl poate genera la altitudine.

Acest nou incident adaugă presiune suplimentară asupra reputației Boeing 737, un model deja supus verificărilor internaționale după problemele înregistrate în ultimii ani cu varianta 737 MAX. Deși aparatul Delta implicat nu era din seria MAX, specialiștii atrag atenția că fiecare defecțiune, chiar minoră, poate alimenta dezbaterile privind standardele de siguranță.

Experții consideră că FAA va recomanda probabil inspecții suplimentare la flapsuri și la sistemele de control al zborului pentru modelele similare.

Dacă defecțiunea este legată de uzura componentelor sau de un posibil viciu de fabricație, companiile aeriene ar putea fi obligate să extindă controalele tehnice. Pe termen lung, aceste situații pot genera costuri semnificative și pot afecta încrederea publicului.

La nivel internațional, incidentele care implică aeronave Boeing atrag rapid atenția datorită rolului central pe care compania îl are în aviația civilă globală.

Analiștii spun că fiecare astfel de caz este monitorizat îndeaproape nu doar de autoritățile americane, ci și de agențiile de reglementare din Europa și Asia.